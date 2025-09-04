Nueva subida del SMI en 2026: cuánto se cobra ahora y qué cambios vienen

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó este lunes que reunirá de forma inmediata a la comisión de expertos encargada de asesorar al Gobierno sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La intención es abrir el camino hacia una nueva subida prevista para 2026, que se sumará a la actual, fijada en 1.184 euros mensuales repartidos en catorce pagas.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, la titular de Trabajo subrayó que serán los expertos quienes elaboren las recomendaciones y cálculos, que después trasladará a la mesa de diálogo social con sindicatos y empresarios. “Siempre respeto las tareas que hacen. Lo que deciden los expertos suelo llevarlo a la mesa del diálogo social”, aseguró.

El debate sobre el IRPF del SMI

Preguntada por la posible exención del IRPF en la futura subida del SMI, Díaz defendió que la justicia fiscal “tiene que empezar por arriba y no por abajo”, recordando que se trata de rentas “ínfimas”.

En 2024, Trabajo y Hacienda alcanzaron un acuerdo que permitió que los perceptores del SMI quedaran libres de pagar IRPF gracias a una deducción que se aplicará en la Renta de 2026. Sin embargo, aún está por decidir si esta fórmula se repetirá con la próxima actualización.

El Gobierno prepara otro incremento del salario mínimo: 1.184 euros actuales y nuevas cifras en 2026 / Archivo

Estatuto del Becario y permisos familiares, en la agenda

La ministra también señaló otras prioridades inmediatas: la aprobación del Estatuto del Becario, la regulación de los permisos familiares para mejorar la conciliación y una reforma laboral específica para el sector cultural. Todas ellas forman parte de la hoja de ruta del Gobierno para ampliar derechos laborales y reforzar la protección de colectivos específicos.

La reducción de jornada, bloqueada por el PP

Otro de los grandes debates abiertos es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que Díaz considera “clave” para 12,5 millones de personas trabajadoras. Según explicó, la propuesta avanza en el Congreso con el apoyo de varias formaciones políticas, pero encuentra como “principal escollo” a los 137 diputados del Partido Popular, que, según la vicepresidenta, siguen sin aceptar reunirse para negociar.

“Es muy grave que una formación política que dice que quiere gobernar España no se reúna con una vicepresidenta para hablar de un tema central que afecta a trabajadores, empresas y productividad”, criticó Díaz, que se mostró confiada en que el PP rectifique en septiembre.

La agenda laboral de Yolanda Díaz entra en un otoño decisivo: una posible nueva subida del SMI en 2026, el debate sobre su exención fiscal, el Estatuto del Becario, los permisos familiares y la batalla política por la reducción de jornada. Medidas que marcarán no solo la política económica del Gobierno, sino también el rumbo de la legislatura en un contexto de tensión con la oposición.