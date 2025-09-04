Derechos laborales
¿Cuántos minutos de descanso te corresponden en el trabajo según el Estatuto de los Trabajadores?
El Estatuto de los Trabajadores establece pausas mínimas de 15 minutos en jornadas superiores a seis horas y de 30 minutos para menores de 18 años, con sanciones para las empresas que incumplan
Esther Chapa
En España, las pausas durante la jornada laboral no son un privilegio, sino un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores. En concreto, el artículo 34 sobre la jornada laboral establece que, siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, el trabajador tiene derecho a un descanso de al menos 15 minutos.
Esta pausa, conocida popularmente como “pausa para el café”, no solo es esencial para el bienestar del trabajador, sino que además puede considerarse tiempo efectivo de trabajo si así lo determina el convenio colectivo o el contrato individual, lo que implica que puede ser remunerada.
Protección especial para menores de 18 años
La legislación también contempla a los trabajadores menores de edad. En su caso, la normativa es aún más garantista: cuando la jornada diaria exceda de cuatro horas y media, el descanso deberá ser de 30 minutos.
¿Es obligatorio que la empresa lo respete?
Sí. El descanso está reconocido como un derecho irrenunciable, por lo que la empresa no puede negarlo ni condicionar su disfrute. En caso de incumplimiento, el trabajador puede denunciar ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.
Las sanciones por impedir estos descansos están tipificadas como infracciones graves, con multas que oscilan entre 751 y 7.500 euros, dependiendo de la gravedad del caso.
Pausa y productividad: más allá de lo legal
Además de su carácter obligatorio, diversos estudios han demostrado que los descansos cortos ayudan a mejorar la productividad, reducir el estrés y prevenir accidentes laborales. Por ello, muchas empresas optan por reconocer la pausa como tiempo remunerado, en línea con la búsqueda de un entorno laboral más saludable.
Otros descansos regulados en el Estatuto
El Estatuto de los Trabajadores también recoge otros derechos de descanso, como las vacaciones anuales, los permisos retribuidos por nacimiento o fallecimiento de familiares, y el descanso semanal. En conjunto, todas estas medidas buscan garantizar la conciliación laboral y personal de los empleados.
Claves para el trabajador en 2025
- Más de 6 horas seguidas de jornada = derecho a 15 minutos de descanso.
- Menores de 18 años: 30 minutos si trabajan más de 4,5 horas seguidas.
- Puede ser tiempo remunerado, según convenio o contrato.
- Su incumplimiento puede denunciarse y acarrear multas de hasta 7.500 euros.
