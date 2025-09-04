Aerolíneas
Barcelona es la conexión más afectada por el recorte de 36 rutas de Ryanair
La ciudad pierde las rutas de la aerolínea irlandesa con los aeropuertos de Santiago, Vigo, Jerez, Valladolid, Tenerife Norte, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote
Sara LedoSara Ledo
Periodista
Periodista de economía en El Periódico desde 2018. Escribo sobre energía, industria y turismo. A veces también telecos.
Barcelona será la conexión más afectada por el recorte de vuelos de Ryanair anunciado este miércoles y que afecta a un total de 36 rutas. Pese a que el aeropuerto de El Prat no había sido incluido en el anuncio de la aerolínea, la ciudad pierde su conexión de Ryanair con los aeropuertos de Santiago, Vigo, Jerez, Valladolid, Tenerife Norte, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
La compañía irlandesa anunció este miércoles el recorte de casi un millón de plazas en su programación de invierno que afectan, sobre todo, a las conexiones de sus aeropuertos regionales. Uno de los más afectados es el aeropuerto de Santiago de Compostela, donde Ryanair era la primera aerolínea por número de vuelos y donde cerrará su base y reducirá su operativa en un 80%, lo que supone eliminar los vuelos desde Santiago a Alicante, Barcelona, Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma, Zaragoza.
También eliminará todos los vuelos a Vigo, que son las conexiones con Barcelona y Londres, a partir del 1 de enero de 2026. Ryanair era la sexta aerolínea por número de vuelos en la ciudad y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado que el gobierno local "ya no tenía intención" de renovar el convenio municipal con la aerolínea, que expira a final de este año, después de imponer dos sanciones (por valor de más de 67.000 euros) por incumplimientos de ese acuerdo: "No es gente seria y no cumple", ha afirmado, según recoge Europa Press.
Además, se suprimen todos las rutas que tenía programadas la compañía en Tenerife Norte (Alicante, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia), Valladolid (Barcelona) y Jerez (Barcelona), así como la ruta entre Asturias y Londres.
En el caso de Santander y Zaragoza, donde Ryanair era la primera aerolínea, reduce su capacidad en un 38% y un 45%, lo que afecta principalmente a las conexiones internacionales. En concreto, Santander pierde las rutas a Milán Bérgamo, Paris Beauvais, Roma Fiumicino, Viena; mientras que Zaragoza se queda sin Paris Beauvais, Santiago y Venecia Treviso.
El recorte en las Islas Canarias afecta, además de a Tenerife Norte, a los aeropuertos de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote que se quedan sin doce rutas, las que unen Gran Canaria con Barcelona, Madrid, Palma, Santiago y Sevilla; Fuerteventura con Barcelona, Londres Luton y Madrid; y Lanzarote con Barcelona, Londres Luton, Marsella y Turín.
