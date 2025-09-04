El absentismo laboral ya afecta al 86% de las pymes, frente al 50% de 2024

En un contexto marcado por la inflación, la incertidumbre y las dificultades para atraer y retener talento, las pequeñas y medianas empresas españolas se enfrentan a un fenómeno cada vez más extendido en el mercado laboral: el absentismo. El número de trabajadores que falta diariamente a su puesto de trabajo sigue en aumento, impactando de forma directa en la operativa de los negocios. Y este fenómeno, como no puede ser de otra manera, impacta de lleno en quienes más necesitan de sus trabajadores: las pymes, que representan el 99% del volumen total de empresas que operan en nuestro país.

Tal y como se desprende de los datos de 2025 del II Informe de Pymes y Autónomos de España de Hiscox, el 86% de las pymes afirma sufrir absentismo laboral, frente al 50% registrado en 2024. Según los datos de 2023, en España había un total de 2,9 millones de empresas, empleando a 17,6 millones de personas. De estas, el 54,6% son pymes sin asalariados, empleando a 1,6 millones de personas. El 45,2%, por otra parte, son pymes con asalariados, empleando a 9,4 millones de personas. Solo el 0,19% restante son grandes empresas, que emplean a 6,6 millones de personas.

En este sentido, las pymes tienen el mandato de sostener la mayor parte del tejido productivo español. Pero el fenómeno del absentismo, que para ellas resulta especialmente sangrante a causa de las dimensiones de sus plantillas, así como la carga burocrática o el exhaustivo marco regulatorio existente en el país, resulta un obstáculo para su pleno desarrollo y crecimiento.

Sin embargo, esta problemática no afecta de igual manera a todas las empresas. El impacto del absentismo varía según el tamaño y sector de actividad. Así cabe destacar que el 35% de las pymes afirma que el absentismo ha aumentado en el último año, mientras que en el caso de las micropymes (menos de 10 empleados), este porcentaje desciende al 21%. Por sectores, la industria es el más afectado, con un 39% de las empresas que declaran haber percibido un repunte en las ausencias laborales; seguido del comercio con un 25%. En contraposición, cabe también destacar que más de la mitad de las pymes (53%) indica que el nivel de absentismo se ha mantenido estable en el último año y solo un 7% asegura que ha disminuido.

Muchas aún no toman medidas

El absentismo no solo representa una pérdida de jornadas laborales, sino que tiene un efecto directo en la competitividad empresarial. De hecho, un tercio de las pymes considera que esta problemática ha perjudicado su rendimiento y resultados en mayor o menor medida. No obstante, pese a la magnitud y consecuencias del absentismo, la respuesta empresarial es aún limitada. Solo un 9% de las pymes que sufren esta problemática ha implementado medidas para combatirlo, mientras que un abrumador 91% no ha adoptado ninguna acción concreta. De hecho, entre las pocas iniciativas que se han puesto en marcha, destacan los despidos, la implantación de sistemas de control horario y la aplicación de medidas disciplinarias.