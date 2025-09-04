Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRABAJO

El absentismo laboral ya afecta al 86% de las pymes, frente al 50% de 2024

Pese al repunte del porcentaje, los datos muestran que el 91% de las pymes afectadas aún no ha tomado ninguna medida al respecto

El 85% de las pymes españolas pide incentivos fiscales para liderar la transición verde

Un vendedor coloca melones y sandías en una frutería.

Un vendedor coloca melones y sandías en una frutería. / Juan Carlos Castro

Jaime Mejías

Jaime Mejías

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En un contexto marcado por la inflación, la incertidumbre y las dificultades para atraer y retener talento, las pequeñas y medianas empresas españolas se enfrentan a un fenómeno cada vez más extendido en el mercado laboral: el absentismo. El número de trabajadores que falta diariamente a su puesto de trabajo sigue en aumento, impactando de forma directa en la operativa de los negocios. Y este fenómeno, como no puede ser de otra manera, impacta de lleno en quienes más necesitan de sus trabajadores: las pymes, que representan el 99% del volumen total de empresas que operan en nuestro país.

Tal y como se desprende de los datos de 2025 del II Informe de Pymes y Autónomos de España de Hiscox, el 86% de las pymes afirma sufrir absentismo laboral, frente al 50% registrado en 2024. Según los datos de 2023, en España había un total de 2,9 millones de empresas, empleando a 17,6 millones de personas. De estas, el 54,6% son pymes sin asalariados, empleando a 1,6 millones de personas. El 45,2%, por otra parte, son pymes con asalariados, empleando a 9,4 millones de personas. Solo el 0,19% restante son grandes empresas, que emplean a 6,6 millones de personas.

En este sentido, las pymes tienen el mandato de sostener la mayor parte del tejido productivo español. Pero el fenómeno del absentismo, que para ellas resulta especialmente sangrante a causa de las dimensiones de sus plantillas, así como la carga burocrática o el exhaustivo marco regulatorio existente en el país, resulta un obstáculo para su pleno desarrollo y crecimiento.

Sin embargo, esta problemática no afecta de igual manera a todas las empresas. El impacto del absentismo varía según el tamaño y sector de actividad. Así cabe destacar que el 35% de las pymes afirma que el absentismo ha aumentado en el último año, mientras que en el caso de las micropymes (menos de 10 empleados), este porcentaje desciende al 21%. Por sectores, la industria es el más afectado, con un 39% de las empresas que declaran haber percibido un repunte en las ausencias laborales; seguido del comercio con un 25%. En contraposición, cabe también destacar que más de la mitad de las pymes (53%) indica que el nivel de absentismo se ha mantenido estable en el último año y solo un 7% asegura que ha disminuido.

Noticias relacionadas y más

Muchas aún no toman medidas

El absentismo no solo representa una pérdida de jornadas laborales, sino que tiene un efecto directo en la competitividad empresarial. De hecho, un tercio de las pymes considera que esta problemática ha perjudicado su rendimiento y resultados en mayor o menor medida. No obstante, pese a la magnitud y consecuencias del absentismo, la respuesta empresarial es aún limitada. Solo un 9% de las pymes que sufren esta problemática ha implementado medidas para combatirlo, mientras que un abrumador 91% no ha adoptado ninguna acción concreta. De hecho, entre las pocas iniciativas que se han puesto en marcha, destacan los despidos, la implantación de sistemas de control horario y la aplicación de medidas disciplinarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
  2. La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes
  3. Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
  4. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  5. José Pastor, propietario de una administración de lotería: “De cada décimo de 20 euros solo ganamos 90 céntimos”
  6. Casas por menos de 70.000 euros: las encontrarás en esta localidad de Barcelona
  7. Propietario de ocho pisos con solo 30 años: 'Yo pienso fundírmelo, no dejarles herencia y dejarles en vida la importancia del trabajo
  8. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros

El Falcon averiado en el que viajaba Sánchez lleva 41 años volando

El Falcon averiado en el que viajaba Sánchez lleva 41 años volando

GP de Italia F1 2025: fechas, horarios y dónde ver

GP de Italia F1 2025: fechas, horarios y dónde ver

Tener un propósito vital puede reducir la posibilidad de demencia: así lo demuestra un estudio sobre envejecimiento saludable

Tener un propósito vital puede reducir la posibilidad de demencia: así lo demuestra un estudio sobre envejecimiento saludable

El psicólogo Fran Sánchez habla sobre el apego ansioso en una relación de pareja: "Están todo el rato pendiente del teléfono"

El psicólogo Fran Sánchez habla sobre el apego ansioso en una relación de pareja: "Están todo el rato pendiente del teléfono"

Esto es lo que diferencia a un buen líder, según el experto de Harvard Mario Alonso Puig

Esto es lo que diferencia a un buen líder, según el experto de Harvard Mario Alonso Puig

Guerra en Gaza, en directo: Hamás se muestra dispuesto a entregar a "todos" los rehenes y recuerda sus cesiones para una tregua

Guerra en Gaza, en directo: Hamás se muestra dispuesto a entregar a "todos" los rehenes y recuerda sus cesiones para una tregua

Ni Barcelona ni Madrid: ‘The Times’ explica cuáles son las ciudades de España más amables con los turistas

Ni Barcelona ni Madrid: ‘The Times’ explica cuáles son las ciudades de España más amables con los turistas