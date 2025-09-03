Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporada de invierno

Ryanair desafía a Aena y deja de volar a Santiago, Vigo y Tenerife Norte

La compañía irlandesa reduce su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y las Islas Canarias

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, durante una rueda de prensa, en las oficinas de Ryanair, a 5 de septiembre de 2024, en Madrid (España).

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, durante una rueda de prensa, en las oficinas de Ryanair, a 5 de septiembre de 2024, en Madrid (España). / Fernando Sánchez

Sara Ledo

Madrid
Ryanair aplica el tijeretazo tras su desencuentro con Aena. La aerolínea irlandesa recorta en casi un millón de plazas su programación de este inverno, con una reducción del 41% de su capacidad en los aeropuertos regionales y un 10% en las Islas Canarias tras el anuncio de Aena de aumentar las tasas aeroportuarias.

En concreto, la compañía cerrará su base de Santiago de Compostela, eliminará los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y reducirá su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y las Islas Canarias. Además, mantiene cerradas las bases de Valladolid y Jérez, que clausuró este verano.

"Los aeropuertos regionales están vacíos al 70%. No son nada competitivos y si Ryanair se va no hay nadie que quiera volar ahí. Hay otras opciones para nosotros en Europa, donde bajan precios en Marruecos, Italia, Hungría o Suecia", ha afirmado el consejero delegado de Aena, Eddie Wilson.

El gestor aeroportuario anunció a finales de julio que incrementará las tasas aeroportuarias un 6,5% para 2026, hasta los 11,03 euros por pasajero, lo que representa un incremento de 68 céntimos. Con una estimación de tráfico para 2025 de 320 millones de pasajeros, el ajuste generaría unos ingresos adicionales de aproximadamente 218 millones de euros en la actividad regulada de Aena, que facturó 3.190 millones en 2024 de un total de 5.827 millones

