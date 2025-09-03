El secreto detrás de Swipcar, Vicio y Nasco: Jordi Utgés explica cómo el EMBA de IESE cambia vidas y negocios

Por qué el Executive MBA de IESE marca un antes y un después

Después de leer esta entrevista a Jordi Utgés, responsable del Executive MBA de IESE, es difícil no replantearse el rumbo profesional… y personal. A través de 15 preguntas clave, Jordi dibuja el perfil de quienes están listos para dar un paso decisivo en su carrera: profesionales con experiencia, inquietos, que sienten que han tocado techo pero saben que aún pueden dar mucho más. El EMBA de IESE, uno de los programas mejor valorados del mundo, no es solo una inversión en conocimiento, sino una transformación real.

Para quienes se ven reflejados en sus respuestas, este puede ser el inicio de un cambio profundo. Porque este máster no solo impulsa carreras. Cambia vidas.

Jordi Utgés lidera el Executive MBA de IESE Business School, uno de los programas más reconocidos internacionalmente en formación de alta dirección. Desde su experiencia al frente del programa, comparte su visión sobre los factores que hacen del EMBA una experiencia transformadora para profesionales con ambición de liderazgo e impacto global.

IESE está consolidado como uno de los referentes mundiales en formación para directivos. Desde su posición como responsable del EMBA, ¿qué elementos considera que hacen único este programa frente a otras escuelas de élite?

Lo que distingue al Executive MBA del IESE es su apuesta decidida por formar líderes íntegros. Más allá del conocimiento, se vive una transformación profunda, tanto profesional como personal. La combinación de rigor académico, enfoque humanista y visión global crea un entorno exigente pero enriquecedor, donde el liderazgo con propósito cobra verdadero sentido.

Lo que distingue al Executive MBA del IESE es su apuesta decidida por formar líderes íntegros. Más allá del conocimiento, se vive una transformación profunda, tanto profesional como personal. La combinación de rigor académico, enfoque humanista y visión global crea un entorno exigente pero enriquecedor, donde el liderazgo con propósito cobra verdadero sentido.

Lo que realmente marca la diferencia es nuestra cultura: escuchamos activamente a nuestros alumnos, adaptamos el programa a sus necesidades, y como equipo, nos exigimos excelencia y cultivamos una actitud de puertas abiertas. Este compromiso continuo con la mejora, la cercanía con nuestros estudiantes y la promesa de excelencia académica que nos posiciona año tras años en los rankings de las mejores escuelas de negocios del mundo. No es casualidad, sino una convicción profunda: acompañar a cada participante en su camino de transformación y darles herramientas para convertir su propósito en acción y así marcar positivamente a la sociedad.

Conciliación, flexibilidad y acompañamiento: así es el día a día del EMBA

El EMBA combina una exigente carga académica con la actividad profesional y la vida personal del participante. ¿Cómo se estructura el programa para ayudar a los alumnos a mantener ese equilibrio?

Sinceramente, la conciliación es uno de los grandes retos del EMBA. Los participantes compaginan responsabilidades profesionales y personales, y sostener ese equilibrio requiere el apoyo del programa, la empresa y, sobre todo, de su entorno personal, la pareja, la familia y los amigos. En Barcelona ofrecemos dos formatos: uno semanal bilingüe (viernes tarde y sábados hasta las 14:45) y otro quincenal en inglés (viernes completos y sábados hasta las 15:15), lo que da flexibilidad para adaptarse a distintas agendas. Las seis semanas completas (de lunes a viernes) son iguales en los dos formatos – se dividen en semanas presenciales en el campus y módulos internacionales.

La conciliación en el EMBA es un reto real, pero con flexibilidad, acompañamiento y el apoyo del entorno, se transforma en una auténtica oportunidad de crecimiento personal y profesional

Además, iniciamos un acompañamiento más intenso especialmente para la fase inicial para garantizar una adaptación y eficiente a nuestro método de caso. El proyecto “Buddies”, con alumni que orientan a los nuevos equipos, es clave para establecer rutinas, optimizar el trabajo conjunto en la preparación de los casos con sus notas técnicas y ofrecer apoyo cuando alguien lo necesita durante las primeras semanas. La conciliación es un proceso, pero con acompañamiento y buena comunicación, se convierte en una oportunidad de crecimiento.

Liderar en un mundo cambiante: diversidad, propósito y sostenibilidad

El componente internacional del EMBA es uno de sus pilares. ¿Cómo impacta realmente en el desarrollo del liderazgo de los participantes esta exposición a distintas culturas y contextos empresariales?

Estamos inmersos en una nueva revolución industrial, marcada por la inteligencia artificial y la interdependencia global. Liderar hoy implica guiar en medio de incertidumbre, crisis, entornos ambiguos y diversidad. El EMBA expone a los participantes a culturas, sectores y formas de pensar distintas – tenemos a más de 27 nacionalidades en clase con sus puntos de vista, su socialización y sus carreras distintas.

Liderar hoy exige empatía, adaptabilidad y visión sistémica, y el EMBA prepara para ello exponiendo a los participantes a una diversidad que no solo enriquece, sino que desafía e impulsa una transformación real

Esa diversidad no sólo enriquece: desafía. Trabajar en equipos internacionales obliga a escuchar, cuestionar supuestos y aceptar con humildad que hay otras maneras de resolver problemas y con respeto construir soluciones integradoras. Esa experiencia vivida desarrolla competencias clave como la empatía, la adaptabilidad o la visión sistémica. Entender la interconexión entre lo local y lo global es hoy una competencia esencial, y el EMBA prepara para liderar desde esa conciencia.

IESE cuenta con campus en Barcelona, Madrid, Múnich y São Paulo. ¿Qué aporta cada ubicación a la experiencia formativa? ¿Hay alguna vivencia personal que le haya marcado en alguno de estos entornos?

Cada campus representa una faceta de la identidad global del IESE. Barcelona une tradición e innovación; Madrid, el pulso empresarial; Múnich, el rigor centroeuropeo; y São Paulo, la resiliencia emprendedora, además del campus americano de New York Campus. La clave está en cómo los integramos en una experiencia cohesionada: el ONE EMBA. Un programa con una sola clase distribuida entre cuatro campus, que se encuentra en módulos internacionales (Nueva York, Shanghái, Nairobi, etc.) y que permite intercambios de uno o dos trimestres entre sedes. Esa estructura potencia el networking y el aprendizaje intercultural.

El ONE EMBA rompe fronteras al integrar cuatro campus y experiencias internacionales que desafían visiones eurocéntricas y despiertan una conciencia global verdaderamente transformadora

Recuerdo especialmente el impacto que genera el contacto entre participantes europeos y el grupo de São Paulo. Muchos descubren por primera vez que su "normalidad" no es universal y que muchas veces vemos la economía desde un punto muy eurocéntrico o de hemisferio norte. Y de repente ven que, en otras regiones como LATAM, Africa o Asia existen formas igualmente válidas —o más creativas e innovadoras — de liderar, negociar o emprender. Esa toma de conciencia es transformadora.

IESE EMBA en Barcelona / ROC CANALS

En un entorno en constante cambio, ¿cómo se incorpora en el EMBA la formación en inteligencia artificial, sostenibilidad y propósito empresarial?

Es una gran pregunta, y sinceramente, una que nos interpela cada día en IESE. La inteligencia artificial, la sostenibilidad y el propósito no son tendencias: son realidades estructurales. En el EMBA las abordamos como dimensiones transversales, integradas en casos, debates y proyectos. La IA aparece en estrategia, operaciones o innovación, no solo para entender su funcionamiento, sino para reflexionar sobre su impacto en el empleo o la privacidad.

La sostenibilidad se trata desde perspectivas medioambientales, sociales y de gobernanza. Hablamos de economía circular, de cambio climático, de inclusión, de transparencia… pero, sobre todo, lo vinculamos con la responsabilidad de las personas con impacto: ¿cómo se toman decisiones que no solo maximicen resultados a corto plazo, sino que construyan futuro?

El liderazgo del futuro exige algo más que conocimiento: requiere conciencia, integridad y coraje para tomar decisiones que construyan un futuro más justo, humano y sostenible

Y el propósito conecta con la misión de IESE: formar líderes éticos, con criterio humano y espíritu de servicio. Hoy en día, algunas empresas ya tienen más poder que los gobiernos o estados nacionales y sus decisiones afectan a millones de personas en el planeta. Es una responsabilidad grande y creo que el liderazgo del futuro exige más que conocimiento: requiere conciencia, integridad y coraje. Queremos que nuestros participantes crean en sí mismo un criterio sólido para que lideren con esa profundidad.

La inversión económica del programa es significativa. Desde su experiencia, ¿qué tipo de retorno reciben los participantes más allá del crecimiento salarial?

El retorno más importante del EMBA es la transformación. Muchos estudiantes redescubren una claridad renovada sobre su propósito, toman decisiones más valientes y lideran con más autenticidad. Ganan perspectiva, redescubren motivaciones y encuentran un nuevo sentido al impacto que quieren tener, profesional y personalmente.

El verdadero retorno del EMBA no se mide en cifras inmediatas, sino en la transformación personal y profesional que marca un antes y un después en la vida de quienes lo viven

El día de la graduación, todos tienen claro que han vivido un proceso exigente, que han superado momentos difíciles juntos y que bajo esta presión se formó más resiliencia y un grupo con amistades profundas y duraderas – una comunidad de confianza y respeto. Pero también es cierto que algunos aún no ven en este día el retorno de su inversión en cifras, otros ya han sido promocionados o tomaron responsabilidades nuevas. Algunos ya cambiaron de empresa o su rumbo profesional durante el programa, otros tienen claro los compañeros con quienes quieren emprender.

El impacto se ve con más claridad tres, cinco o diez años después. Entonces es cuando explican que el EMBA fue un punto de inflexión hacia una vida más plena y con sentido.

¿Es este el momento para dar el salto? Perfil ideal y retorno del programa

¿Cuál es el perfil de profesional que mejor encaja con el EMBA? ¿Hay un momento vital o profesional especialmente adecuado para cursarlo?

No hay un perfil único, pero sí un rasgo común: la inquietud. Los candidatos comparten las mismas preocupaciones: tienen o aspiran a más responsabilidades y tienen que tomar decisiones fuera de su zona de confort. Tienen ya una carrera sólida en su ámbito, pero quieren entender también las otras partes del negocio, para guiar bien a sus equipos y enfrentarse con criterio a los retos empresariales. En breve personas con experiencia, que sienten que aún tienen más por dar y quieren liderar con mayor impacto.

El perfil del EMBA no se define por un cargo, sino por la inquietud de quienes, con experiencia y madurez, buscan liderar con mayor impacto y responder con criterio a los desafíos del mañana

Pedimos un título universitario y al menos cinco años de experiencia profesional. Pero más allá de los requisitos, creemos que la decisión debe partir de un momento personal de madurez en que aparece la pregunta “¿a dónde quiero llegar?”. Cuando se abre esa ventana, acompañamos al candidato para que pueda negociar ese espacio con su empresa. Porque el EMBA no se cursa solo: se vive con apoyo del entorno.

IESE ofrece tanto el Executive MBA como el Global Executive MBA. ¿Qué diferencias clave existen entre ambos programas y en qué casos recomendaría uno sobre el otro?

IESE ofrece dos programas de MBA ejecutivos con enfoques distintos: el Executive MBA y el Global Executive MBA. El Global Executive MBA está pensado para perfiles con mayor experiencia y responsabilidades internacionales. Su formato híbrido combina aprendizaje online con módulos presenciales en Europa, Asia, África y América, integrando así una fuerte inmersión cultural.

El Executive MBA, por su parte, se imparte en sedes como Barcelona, Madrid, Múnich, São Paulo y Nueva York. Su enfoque es más localizado en formato, pero mantiene una visión global, siendo ideal para profesionales en fase de crecimiento o consolidación.

En IESE no hay un único camino, sino el programa que mejor se adapta a cada trayectoria: acompañamos al candidato para que elija el MBA ejecutivo que realmente potencie su crecimiento y visión global

La elección depende del perfil y momento de cada candidato. Por eso, desde IESE ofrecemos un acompañamiento personalizado durante el proceso de admisión para ayudar a identificar qué programa aporta mayor valor según cada trayectoria.

IESE Bussines School / IESE Bussines School

El intercambio entre profesionales con trayectorias diversas es uno de los pilares del EMBA. ¿Qué tipo de aprendizaje surge de esta interacción y cómo complementa la formación académica del programa?

En el EMBA formamos a personas que aprenden tanto de los profesores y contenidos como de quienes les rodean. Ingenieros, consultores, abogados, médicos, emprendedores... Cada uno aporta una mirada distinta y fortalezas específicas. Mientras algunos brillan en las materias cuantitativas, otros destacan en aspectos humanos como la ética o la gestión del talento.

En el EMBA, la diversidad de perfiles no solo enriquece el aprendizaje, sino que crea redes de apoyo duraderas donde todos crecen juntos, desafiando sus ideas y ampliando su visión

Por eso, los equipos están deliberadamente diseñados para mezclar perfiles. Esa diversidad genera conversaciones ricas, estimula el pensamiento crítico y crea entornos de aprendizaje colectivo donde todos crecen. A menudo, los equipos se convierten en redes de apoyo y confianza que perduran mucho más allá.

Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido las principales transformaciones del EMBA en los últimos cinco años? ¿Qué tendencias anticipa para el futuro próximo?

Un cambio clave ha sido ofrecer formatos completamente en inglés, como el quincenal en Barcelona, Madrid o el trisemanal en Múnich. Esto ha fortalecido la diversidad y el alcance internacional del programa. Durante la pandemia, las clases online fueron una necesidad. Pero pronto los estudiantes nos reafirmamos que valoran mucho la presencialidad: concentración, debate y conexión humana son diferenciales.

La presencialidad, la diversidad internacional y las experiencias transformadoras son hoy más que nunca los pilares que hacen del EMBA una vivencia única, con impacto real en el mundo profesional

También hemos potenciado los módulos internacionales (Elective Weeks), que permiten explorar nuevas tendencias y temas emergentes. Muchos participantes eligen hacer una o dos más de las dos obligatorias.

Nada de esto sería posible sin un claustro comprometido, que investiga, asesora y se mantiene conectado con el mundo real. Hacia el futuro, seguiremos apostando por rigor, personalización y experiencias transformadoras.

Un programa como el EMBA tiene impacto más allá del participante. ¿Cómo se acompaña al entorno familiar o profesional del alumno durante este proceso de transformación?

Sabemos que cursar un EMBA es una decisión compartida. Por eso acompañamos también al entorno del participante —parejas, familias y empresas— para que comprendan el proceso, lo apoyen y, en muchos casos, incluso lo vivan de cerca.

Contamos con el programa de EMBA Partners Benefits, que permite a las parejas acceder y hacer uso del campus: espacios de estudio, biblioteca, cafetería… Además, pueden participar en sesiones académicas seleccionadas y talleres de career management, compartiendo así parte del viaje formativo.

Sabemos que cursar un EMBA es una decisión compartida. Por eso acompañamos también al entorno del participante —parejas, familias y empresas— para que comprendan el proceso, lo apoyen y, en muchos casos, incluso lo vivan de cerca.

También organizamos actividades como el Women Executive Club, con cuatro sesiones al año centradas en contenidos de actualidad y espacios de networking. Está abierto a nuestras alumnas, pero también a compañeras de trabajo o a parejas interesadas en temas de liderazgo, transformación o impacto.

En los módulos internacionales, donde el ambiente es especialmente intenso y enriquecedor, organizamos dos cenas abiertas a las parejas, creando así momentos de encuentro y agradecimiento que refuerzan aún más el vínculo con la experiencia del programa.

Y, por supuesto, promovemos el diálogo con las empresas, buscando el compromiso mutuo entre organización y participante. Cuando el entorno cercano —personal y profesional— se convierte en aliado, la experiencia del EMBA se multiplica.

IESE EMBA Profesor Marc Sachon / IESE Bussines School

El coaching ejecutivo es una herramienta relevante en el programa. ¿Cómo se integra y qué efectos ha observado en el desarrollo de los participantes?

Más que coaching en sentido clásico, ofrecemos a nuestros estudiantes acompañamiento cercano y personalizado. Cada equipo cuenta con un mentor (profesor o ejecutivo de IESE) que los orienta y está disponible para conversaciones clave.

Más que coaching en sentido clásico, ofrecemos a nuestros estudiantes acompañamiento cercano y personalizado. Cada equipo cuenta con un mentor (profesor o ejecutivo de IESE) que los orienta y está disponible para conversaciones clave.

Para quienes están en transición profesional, hay sesiones de career coaching. Y en el segundo año, abordamos Self-Management y Comunicación: espacios de reflexión que ayudan a identificar fortalezas y gestionar mejor los propios recursos. Ese acompañamiento, vivido en un entorno exigente y seguro, deja huella en el estilo de liderazgo.

Más allá del conocimiento técnico, ¿cómo contribuye el EMBA a formar líderes con un impacto positivo en sus organizaciones y en la sociedad?

Una de las experiencias más intensas del programa es la Executive Simulation (EXSIM), una semana en la que los participantes asumen la dirección de empresas ficticias y compiten en un entorno global, incierto y cambiante. Bajo presión, en equipos pequeños, toman decisiones complejas que afectan a todos los niveles del negocio.

Aunque es una simulación, el impacto emocional y el aprendizaje son muy reales. Muchos descubren que no todo se puede controlar, que una decisión equivocada puede tener consecuencias graves, y que liderar implica responsabilidad, no solo resultados.

En la Executive Simulation del EMBA, los participantes descubren que liderar no es solo obtener resultados, sino asumir con responsabilidad el impacto real de cada decisión en las personas y en la sociedad

No tenemos una simulación específica sobre impacto social, pero el EXSIM planta una semilla poderosa: la conciencia de que nuestras decisiones, especialmente cuando estamos al mando, tienen un efecto directo en las personas, en la cultura organizativa y, en última instancia, en la sociedad.

Casos de éxito del EMBA: de Holaluz a Vicio, pasando por Swipcar

A lo largo de su trayectoria con el programa, ¿puede compartir alguna historia de transformación que ejemplifique el valor del EMBA?

Es una pregunta difícil, porque sinceramente… ¿cómo elegir una sola historia, cuando cada estudiante vive su propia transformación profunda durante el programa? A lo largo de los años he visto participantes redescubrir su propósito, tomar decisiones valientes, reinventarse por completo o convertirse en referentes de impacto positivo. Cada promoción es una fuente de inspiración.

Pero si tuviera que mencionar algunos ejemplos concretos, destacaría historias que empezaron en el aula y hoy ya están cambiando realidades. Por ejemplo, Holaluz, una empresa pionera en energía limpia, fue fundada justo al terminar el EMBA por tres alumni: Carlota Pi, Oriol Vila y Ferran Nogué. Su proyecto nació con visión, propósito y un fuerte compromiso con la sostenibilidad.

Lo extraordinario del EMBA no está solo en lo que se aprende, sino en quién te conviertes: cada historia de transformación, visible o silenciosa, es testimonio del impacto real que deja este programa

También pienso en Ousman Umar, uno de nuestros graduados más recientes. Su historia ya era extraordinaria antes de entrar al programa: con solo 12 años dejó Ghana, cruzó media África y el Mediterráneo en patera hasta llegar a España. Hoy lidera Nasco Feeding Minds, una ONG que promueve la educación y la tecnología como puentes hacia un futuro mejor. Su propósito está claro y su impacto se multiplica con cada paso.

Otro ejemplo es Julio Ribes, fundador de Swipcar, una startup de renting de vehículos por Internet en España, Italia, Francia y Portugal. Su caso demuestra cómo una visión innovadora, combinada con las herramientas adecuadas, puede escalar rápidamente y transformar un sector tradicional.

O el caso de Oriol de Pablo, cofundador de Vicio, una marca de restauración que ha revolucionado el delivery con una propuesta joven, creativa y ambiciosa.

Estos casos son visibles, sí, pero detrás de cada promoción hay decenas de historias menos mediáticas, igual de valientes y transformadoras. Y eso es lo que hace tan especial este programa: no solo lo que se aprende, sino en quién te conviertes al final del camino.

Finalmente, para aquellos profesionales que aún dudan en dar el paso, ¿qué les diría para ayudarles a tomar una decisión?

Para mí está muy claro: que pidan una entrevista o vengan a un Open Day. Que miren, pregunten, escuchen… y sobre todo, que experimenten. Darle forma real a una intuición es el primer paso para tomar una decisión consciente. Y hacerlo sin compromiso les permitirá comparar con criterio.

Para mí está muy claro: que pidan una entrevista o vengan a un Open Day. Que miren, pregunten, escuchen… y sobre todo, que experimenten. Darle forma real a una intuición es el primer paso para tomar una decisión consciente. Y hacerlo sin compromiso les permitirá comparar con criterio.

Les diría que pocas decisiones tienen tanto potencial de impacto como esta. Porque el EMBA no es solo una inversión en conocimiento, sino en claridad, en confianza y en futuro. Si sienten que todavía tienen más por dar, el EMBA no solo les dará herramientas… les devolverá visión.

Un máster puede ser una línea en el currículum. O puede ser el punto de inflexión de una vida. En IESE lo saben bien: cada año, cientos de ejecutivos con más de 10 años de experiencia confían en su Executive MBA para abrirse a nuevos mercados, cambiar de país o emprender desde una base sólida.

Si al leer estas 15 respuestas te sientes reflejado, puede que este programa esté hecho para ti, y puede ser que estés preparado para dar el salto. ¿A qué estás esperando?