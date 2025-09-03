Redes sociales
El multimillonario catalán José Elías señala "el único organismo público que funciona en España": "Lo hace de la forma más ruin"
El dueño de La Sirena no se ha mordido la lengua en X, antes Twitter, para exponer uno de los problemas del país
El multimillonario José Elías, sobre emprendimiento: "Cuando seas capaz de disociar el coste de la venta es cuando tendrás posibilidades de hacerte rico"
José Elías advierte sobre el avance de la Inteligencia Artificial: “En dos años la IA va a traer el Holocausto”
Ricardo Castelló
José Elías es uno de los empresarios más importantes de España. El dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.
Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial. Además, sus opiniones personales en X, antes Twitter, generan mucho debate entre la sociedad española.
La última opinión que ha compartido el empresario ha sido sobre "el único organismo público que funciona en España". Se trata de Hacienda, según el dueño de La Sirena. Aparte, comenta que "lo hacen de la forma más ruin posible".
El de Badalona señala que "en la sanidad tienes listas de espera eternas. En la educación, falta de recursos por todos lados. En justicio, juicios que tardan años en resolverse". No obstante, declara que "Hacienda nunca falla".
"Y además, es una máquina usada de la forma más ruin posible. Porque Hacienda sabe perfectamente cuánto tienes que pagar. Pero curiosamente, no te lo dice", sentencia en la red social de Elon Musk.
El multimillonario expone que este organismo público de España "espera a que te equivoques para poder crujirte". Lo califica como "absurdo", aunque indica que "así funciona el único organismo público que es realmente eficiente en este país".
Elías reflexiona que "por lo que se ve, sí que sabemos hacer que las cosas funcionen sin ningún tipo de fallo". Por ello, confiesa que "hemos creado un sistema abdolutamente perfecto para crujirte si te equivocas".
"Ojalá ese empeño en crear sistemas perfectos en otras áreas también", acaba zanjando en la red social de Meta.
- Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- Indignación entre funcionarios de la Generalitat tras los últimos traslados: 'El premio por sacar plaza es pasarme cada día siete horas en la Renfe
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
- Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
- Jubilados de Ibiza venden su propiedades en la isla por el alto coste de la vida y se mudan a Valencia
- La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes