La insultante oferta de alquiler en el Eixample de Barcelona: Un lavabo con litera por 400 euros

Actualmente existen dos grandes problemas en la ciudad de Barcelona: la inseguridad y el acceso a la vivienda.

El primero llega alimentado por una espiral de noticias que elevan la sensación de peligrosidad en las calles de la ciudad a tenor de los constantes incidentes relacionados con robos de todo tipo y agresiones. En este sentido, 'El Periódico' publicaba este año que los robos han caído un 10% en una década, aunque han aumentado los incidentes con navajas en un 38%.

El segundo, lo hace por la dificultad de gran parte de la ciudadanía de acceder a una vivienda digna. Se extiende desde las generaciones más jóvenes, hasta las familias con pocos recursos, todos ellos ven como los precios en la capital catalana no paran de subir, tanto de alquiler como de compra, mientras que los sueldos siguen estancados.

Según apunta Idealista, el coste en julio había aumentado un 10,4% respecto al año 2024 y ya se sitúa en los 4.943 euros el metro cuadrado. El aumento es todavía superior en zonas como el Eixample, donde el coste ha ascendido casi un 12% en este lapso de tiempo y se encuentra en 6.178 euros el metro cuadrado.

La oferta de alquiler definitiva

Precisamente en este distrito, el favorito para los 'expats' que viven el la Ciudad Condal, es donde se ha podido ver una 'oferta' que más tarde ha sido retirada de la web de Idealista por representar un auténtico insulto a la dignidad de los posibles compradores.

La oferta de alquiler en el Eixample. / Idealista

Los 400 euros de cuota de alquiler mensual que el anunciante pedía en su anuncio podrían parecer toda una ganga, aunque la realidad era muy distinta. La propuesta incluía una 'habitación' que realmente era un lavabo con una litera frente al váter, además de un escritorio en el espacio que normalmente ocuparía la litera inferior.

La oferta se encontraba en la calle Muntaner del céntrico distrito barcelonés desde el 26 de agosto y no se sabe si lo ha retirado el anunciante o la misma plataforma, aunque la realidad es que ya no se puede encontrar.