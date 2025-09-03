Eurostars refuerza su presencia en Estados Unidos con la incorporación de su primer hotel en Boston

Eurostars Hotel Company, cadena hotelera perteneciente a Grupo Hotusa, ha confirmado la adquisición del hotel Eurostars The Boxer, localizado en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Con este movimiento, la cadena consolida su presencia en el país, pues contará con cinco establecimientos repartidos por el territorio estadounidense: el Eurostars Wall Street, localizado en Nueva York, los Eurostars Winter Haven y Langford, situados en Miami, y el Eurostars Magnificent Mile, ubicado en Chicago. Con la adición del Eurostars The Boxer, el primero localizado en Boston, el grupo continúa su estrategia expansionista en Estados Unidos, fortaleciendo su presencia en el país.

En cuanto a las características del hotel, tal y como informa la compañía en un comunicado, "el Eurostars The Boxer es un hotel boutique de estilo industrial, acogedor y elegante". El edificio en el que se ubica el hotel fue construido en 1904, y representa uno de los primeros ejemplos de edificaciones realizadas siguiendo el estilo arquitectónico "flatiron", que representa a la perfección el edificio homónimo localizado en Manhattan, Nueva York, construido solo dos años antes que la construcción que acoge al hotel en Boston.

Como seña de identidad del edificio se presenta su fachada triangular de ladrillo, y en cuanto al interior, este combina "el carácter original de la construcción con una estética contemporánea cuidada al detalle". En este sentido, Eurostars ha informado de que el hotel contará con 80 habitaciones, "de un diseño robusto y sobrio", en línea con el de la edificación, e incorporarán en su decoración mapas antiguos en los techos, así como piezas de arte local y texturas nobles. En palabras de la compañía, este estilo decorativo fue empleado para "reflejar la identidad cultural de la ciudad".

Un enclave privilegiado en una ciudad histórica

Esta herencia cultural, que Eurostars coloca como piedra angular del establecimiento, es una de las mayores de todo el país. "Boston es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos, y capital del estado de Massachusetts, combina un rico legado histórico con una vibrante escena académica, empresarial y cultural. Sede de universidades de renombre como Harvard o el MIT, y uno de los principales hubs financieros y tecnológicos del país, la ciudad representa una puerta de entrada al mercado norteamericano con una enorme proyección al exterior. En este contexto, el Eurostars The Boxer 4* refuerza el posicionamiento internacional de Eurostars Hotel Company, aportando un alojamiento tanto al viajero de negocios como al turista urbano", añade la compañía.

Al margen de la decoración, la ubicación del edificio también supone un punto positivo para los huéspedes: se encuentra a únicamente diez minutos en coche del Aeropuerto Internacional Logan, y a solo cinco minutos de la Estación Sur de Boston. Además, cuenta con varias opciones de acceso a la red de transporte público de la ciudad, por lo que se convierte en una alternativa ideal para quien desee alojarse en plena ciudad de Boston, con un fácil acceso a todos sus enclaves.

En palabras de Amancio López, presidente de Grupo Hotusa, “la incorporación del Eurostars The Boxer 4* responde a la política de expansión de la compañía, consolidando su presencia en enclaves estratégicos para fomentar el turismo urbano y de calidad.”