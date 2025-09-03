Un espejo imperfecto para la opa al Sabadell

La fusión CaixaBank-Bankia ha planeado durante los últimos 16 meses sobre la opa del BBVA al Sabadell. A pesar de que el contexto es distinto y de que en el primer caso hubo acuerdo y entendimiento entre el consejo de las dos entidades desde el primer día, la fusión ha sido citada de forma recurrente tanto por el banco de origen vizcaíno como por el vallesano para explicar sus respectivas posturas ante la operación. Por extraño que parezca, ambos bancos se refieren a esa misma fusión para reforzar su argumentario.

El BBVA aspira a convertirse con la adquisición en una de las diez principales entidades de Europa con cerca de un billón de euros de activos e insiste en que el Banco Central Europeo (BCE) promueve las fusiones bancarias para relanzar la rentabilidad y estabilidad del sistema financiero, en una doctrina que ha reiterado tras el trauma de la Gran Recesión en 2008. Para apuntalar su operación, se ha referido una y otra vez a la operación entre CaixaBank y Bankia, que se hizo con el gobierno del PSOE y que nunca encontró problemas por parte de ningún organismo regulador. Tanto es así, que el BBVA acudió a la trascendental cita con Competencia con una estrategia muy basada en la respuesta afirmativa que el regulador dio en marzo de 2021 a la entidad de la estrella.

El Banc Sabadell, sin embargo, ha dado la vuelta al argumento. Por una parte, recuerda que lo que el BCE promueve son fusiones entre bancos de distintos países, y apunta que cuando la fusión de 2020 se planteó había cinco grandes bancos en España y por tanto quedarían cuatro, mientras que ahora sólo permanecen cuatro y por tanto quedarían tres, con un lógico impacto más significativo en la competencia. Y en segundo lugar apunta que CaixaBank y Bankia no tenían una presencia tan grande como la que tienen BBVA y el Sabadell en el ámbito de las pymes.

Respecto a la supuesta necesidad de que existan bancos más grandes, el Sabadell se ha hartado de señalar que el banco más rentable de España es Bankinter, alejado de las magnitudes de los cuatro más grandes del Íbex-35.

Impacto en la plantilla

Existen otros motivos por los que el Sabadell se ha aferrado a la fusión que se hizo efectiva en 2021. En aquel caso comportó un recorte de plantilla del 12% de los trabajadores que ambos bancos tenían en España y si la dinámica se mantiene, la operación BBVA-Sabadell podría suponer la pérdida del empleo para más de 5.000 trabajadores, en el que es uno de los argumentos que el gobierno central ha citado para oponerse a la opa.

Hay un último factor a tener en cuenta de la fusión entre CaixaBank y Bankia, y es que el banco grande acaba imponiendo su ley en lo que a alta dirección y sedes se refiere, en detrimento de los del banco pequeño. El Sabadell ha jugado esta carta para alertar de la pérdida de identidad que podría suponer esta operación en una comunidad, Catalunya, con una secular falta de grandes empresas.