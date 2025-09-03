España lidera la actividad privada de la eurozona, que escala en agosto a máximos anuales

La actividad de las empresas de la zona euro sigue creciendo, y esta vez España muestra uno de los mejores datos del índice. Durante el pasado mes de agosto el la marcha de las empresas del Viejo Continente aceleró ligeramente el paso hasta máximos de los últimos doce meses, según el índice PMI compuesto, que alcanzó los 51 puntos desde los 50,9 del mes anterior.

A pesar del repunte general, los analistas apuntan que el avance resulta débil, principalmente a causa del pobre desempeño del sector servicios, de 51 puntos, únicamente medio punto más que en julio. Por otra parte, el PMI industrial publicado el lunes arrojó un resultado de 50,7 enteros frente a los 49,8 anteriores. Se trata de un avance ligero, aunque representa su mejor marca en 38 meses.

La encuesta publicada por S&P Global y Hamburg Commercial Bank constata que el volumen de nuevos pedidos para las empresas europeas creció por primera vez desde mayo de 2024. Además, la consulta arroja también datos positivos para el empleo de la eurozona, puesto que, según los datos, se ampliaron plantillas al ritmo más rápido en catorce meses.

Por otra parte, el índice muestra que la confianza empresarial apenas sufrió variaciones con respecto a julio y permaneció por debajo de su promedio a largo plazo, mientras que los costes de los insumos repuntaron. En consecuencia, las compañías europeas optaron por encarecer los precios para sus clientes.

España registra el mejor dato

Entre las principales economías analizadas, España registró la mejor lectura del PMI compuesto, con 53,7 puntos; por delante de Italia, con 51,7; y de Alemania, con 50,5. Sin embargo, los autores del estudio también ponen de manifiesto que el ritmo de crecimiento de España se ralentizó. Por otra parte, Francia, con una lectura de 49,8 enteros, fue la única gran economía de la eurozona que registró una contracción en julio. De este modo, las empresas españolas registraron una mayor actividad en el octavo mes del año que sus vecinos europeos, poniendo de manifiesto la buena salud de la que goza la economía del país.

"Ir en bicicleta demasiado despacio puede hacer que uno se caiga. Ese es el riesgo al que se enfrenta la zona euro. Si bien la economía ha estado creciendo desde principios de año, el ritmo es dolorosamente lento", ha afirmado el economista jefe de Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia.

"Las tensiones políticas en Francia y España, la incertidumbre en torno al acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos y los continuos problemas en el sector automotriz, clave para la economía, no están ayudando. El lado positivo es el aumento del gasto en defensa en toda Europa y el programa de infraestructuras de Alemania, que ofrecen esperanzas de que la economía pueda seguir avanzando y evitar una caída", ha añadido.