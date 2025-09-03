Comprar casa con hipoteca ya es más barato que alquilar en muchas ciudades de España

Comprar vivienda vuelve a estar sobre la mesa para miles de familias españolas. Los últimos datos revelan que en más del 90% de las grandes ciudades de España pagar una hipoteca resulta ya más barato que alquilar, consolidando un giro en la mentalidad de quienes buscan acceder a una vivienda.

Según un análisis de la tasadora UVE Valoraciones, en 60 de los 64 municipios españoles con más de 100.000 habitantes, la cuota hipotecaria media es inferior al precio medio de un alquiler. Solo San Sebastián, Marbella, Cádiz y Palma de Mallorca mantienen el alquiler como opción más asequible.

Este fenómeno se explica por la combinación de dos factores: por un lado, la escalada de precios del alquiler, tensionados por la falta de oferta, la fuerte demanda y el auge del alquiler turístico; y por otro, la estabilidad en las condiciones hipotecarias, con tipos de interés medios en el 2,99% y plazos de hasta 25 años según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las hipotecas a tipo fijo, con intereses cercanos al 2%, han ganado popularidad en los últimos meses, ofreciendo cuotas estables y previsibles que permiten a los hogares planificar mejor su economía.

Ciudades donde ya es más barato comprar que alquilar

El estudio destaca grandes urbes como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Valladolid o A Coruña, donde el coste mensual de un alquiler ya supera con creces la cuota de una hipoteca media. Este cambio de escenario está llevando a muchos ciudadanos a replantearse la compra como una opción más accesible que el arrendamiento.

Sin embargo, persiste un obstáculo clave: el ahorro inicial necesario para acceder a una hipoteca, que supone alrededor del 20% del precio de compra de la vivienda. Esta barrera continúa siendo uno de los principales frenos, especialmente para los jóvenes.

El giro en la vivienda en 2025: la hipoteca vence al alquiler en la mayoría de ciudades / Archivo

La mentalidad de los españoles cambia

Durante décadas, la compra de vivienda se percibía como un sueño lejano para muchos, pero en 2025 el escenario ha dado un giro. Desde la plataforma hipotecaria Wypo, especializada en la comparación de préstamos hipotecarios, señalan que cada vez más ciudadanos se decantan por estudiar opciones de compra frente al alquiler.

“Lo esencial es elegir bien la hipoteca, considerando no solo la mensualidad, sino también los productos asociados al préstamo y su impacto en la economía familiar a corto, medio y largo plazo”, explican desde la compañía.

Un cambio que marca tendencia

La vuelta al curso escolar y la normalización económica tras años de volatilidad han consolidado un nuevo paradigma en España: pagar una hipoteca ya no solo es una opción más estable, sino también más barata que alquilar en la mayoría de las ciudades.

El mercado inmobiliario español entra así en una nueva etapa, donde la compra financiada se convierte en alternativa real frente al arrendamiento, modificando la mentalidad de toda una generación que hasta ahora veía el alquiler como la única salida.