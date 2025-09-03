CCOO considera urgente activar una red pública de alta velocidad en Catalunya

Ya lo reclamó hace cuatro años, y ahora lo considera más urgente que nunca. CCOO indica que hay que poner cuanto antes en servicio una red pública de alta velocidad en Catalunya que permita a los ciudadanos acceder a precios razonables a un transporte rápido para ir a trabajar o estudiar cada día. El sindicato presentará en los próximos días al Ministerio de Transportes y a la Generalitat su propuesta, que incluye trayectos, frecuencias, horarios y precios, y que considera que puede ponerse en marcha de aquí a final de año utilizando las infraestructuras y el actual parque ferroviario disponible.

El argumento es claro: el Estado ha construido con dinero público la infraestructura de alta velocidad y los tres operadores que la utilizan -Renfe, Ouigo e Iryo- operan bajo criterios puramente comerciales. Algo que podría respaldar el hecho que hace apenas una semana Renfe haya decidido retirar a partir del próximo lunes el servicio Avlo de bajo coste que conectaba Figueres con Madrid, y quedarse únicamente con el dedicado al público con un perfil más corporativo.

Servicio subvencionado

La operadora es la responsable del servicio Avant, que está subvencionado por el Estado para ofrecer precios más asequibles para conexiones regionales de alta velocidad. Es así la única que para en todas sus estaciones, pese a la gran demanda de ciudadanos que lo utilizan a diario para ir a trabajar dentro del territorio catalán, lamenta el sindicato. En un detallado estudio muestra cómo, por ejemplo, los trenes que conectan Lleida, Camp de Tarragona y Barcelona circulan al completo desde las siete de la mañana hasta primera hora de la tarde. Una red de carácter público, señala, puede responder a las "necesidades reales" de la población y de la actividad económica, puesto que los problemas de movilidad lastran la competitividad del país, tal y como ha subrayado la secretaria general de CCOO, Belén López.

El informe presentado este miércoles dibuja la Xarxa Catalana d'Alta Velocitat, la red CAT AV, que supondría pasar de las 10.400 plazas actuales semanales a un máximo de 39.000, según ha detallado el responsable de Movilidad del sindicato, Alberto Puivecino. Ello sería posible mediante la asignación por parte de Renfe de entre 10 y 12 trenes más. Los convoyes, en su opinión, podrían redistribuirse dado el agravio comparativo que existe con otros corredores, según el sindicato. "La conexión Madrid-Toledo cuenta con 30 circulaciones diarias, cuando esta ciudad tiene 70.000 habitantes. Resulta escandalosa la comparación", ha afirmado Puivecino.

Dos líneas: L1 y L2

La red, tal y como dibuja el estudio, se podría desplegar a partir de 2026 en cuatro fases. La primera supondría poner en servicio la L1 CAT AV con 15 circulaciones por sentido entre Figueres Vilafant, Girona, Barcelona, Camp de Tarragona y Lleida; así como la L2, un ramal con diez circulaciones que unirían Tarragona y Tortosa a través del corredor del mediterráneo. En una segunda fase se sumarían paradas ahora en construcción en La Sagrera, Vilafranca del Penedès y Vila-seca (para acceder al aeropuerto de Reus). En la tercera y la cuarta fases, se trataría de añadir las estaciones correspondientes a los aeropuertos de Barcelona y Girona y la prolongación de la línea de Figueres a Perpinyà.

En cuanto a los precios, la propuesta considera que el servicio debería pasar delos 17 céntimos por kilómetro que cuestan actualmente los abonos en los trenes Avant a los 11 céntimos por kilómetro. Centrándose en sus beneficios sociales, económicos y medioambientales, el sindicato no ha indicado cuánto podría costar a las arcas públicas la nueva oferta.