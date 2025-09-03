Con precios accesibles
CCOO considera urgente activar una red pública de alta velocidad en Catalunya
Con dos líneas y hasta 39.000 plazas, el triple que el actual servicio Avant, podría entrar en servicio en 2026 utilizando el actualparque ferroviario, asegura el sindicato
Renfe suprime el servicio 'low cost' del corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona
Glòria AyusoGlòria Ayuso
Periodista
Ya lo reclamó hace cuatro años, y ahora lo considera más urgente que nunca. CCOO indica que hay que poner cuanto antes en servicio una red pública de alta velocidad en Catalunya que permita a los ciudadanos acceder a precios razonables a un transporte rápido para ir a trabajar o estudiar cada día. El sindicato presentará en los próximos días al Ministerio de Transportes y a la Generalitat su propuesta, que incluye trayectos, frecuencias, horarios y precios, y que considera que puede ponerse en marcha de aquí a final de año utilizando las infraestructuras y el actual parque ferroviario disponible.
El argumento es claro: el Estado ha construido con dinero público la infraestructura de alta velocidad y los tres operadores que la utilizan -Renfe, Ouigo e Iryo- operan bajo criterios puramente comerciales. Algo que podría respaldar el hecho que hace apenas una semana Renfe haya decidido retirar a partir del próximo lunes el servicio Avlo de bajo coste que conectaba Figueres con Madrid, y quedarse únicamente con el dedicado al público con un perfil más corporativo.
Servicio subvencionado
La operadora es la responsable del servicio Avant, que está subvencionado por el Estado para ofrecer precios más asequibles para conexiones regionales de alta velocidad. Es así la única que para en todas sus estaciones, pese a la gran demanda de ciudadanos que lo utilizan a diario para ir a trabajar dentro del territorio catalán, lamenta el sindicato. En un detallado estudio muestra cómo, por ejemplo, los trenes que conectan Lleida, Camp de Tarragona y Barcelona circulan al completo desde las siete de la mañana hasta primera hora de la tarde. Una red de carácter público, señala, puede responder a las "necesidades reales" de la población y de la actividad económica, puesto que los problemas de movilidad lastran la competitividad del país, tal y como ha subrayado la secretaria general de CCOO, Belén López.
El informe presentado este miércoles dibuja la Xarxa Catalana d'Alta Velocitat, la red CAT AV, que supondría pasar de las 10.400 plazas actuales semanales a un máximo de 39.000, según ha detallado el responsable de Movilidad del sindicato, Alberto Puivecino. Ello sería posible mediante la asignación por parte de Renfe de entre 10 y 12 trenes más. Los convoyes, en su opinión, podrían redistribuirse dado el agravio comparativo que existe con otros corredores, según el sindicato. "La conexión Madrid-Toledo cuenta con 30 circulaciones diarias, cuando esta ciudad tiene 70.000 habitantes. Resulta escandalosa la comparación", ha afirmado Puivecino.
Dos líneas: L1 y L2
La red, tal y como dibuja el estudio, se podría desplegar a partir de 2026 en cuatro fases. La primera supondría poner en servicio la L1 CAT AV con 15 circulaciones por sentido entre Figueres Vilafant, Girona, Barcelona, Camp de Tarragona y Lleida; así como la L2, un ramal con diez circulaciones que unirían Tarragona y Tortosa a través del corredor del mediterráneo. En una segunda fase se sumarían paradas ahora en construcción en La Sagrera, Vilafranca del Penedès y Vila-seca (para acceder al aeropuerto de Reus). En la tercera y la cuarta fases, se trataría de añadir las estaciones correspondientes a los aeropuertos de Barcelona y Girona y la prolongación de la línea de Figueres a Perpinyà.
En cuanto a los precios, la propuesta considera que el servicio debería pasar delos 17 céntimos por kilómetro que cuestan actualmente los abonos en los trenes Avant a los 11 céntimos por kilómetro. Centrándose en sus beneficios sociales, económicos y medioambientales, el sindicato no ha indicado cuánto podría costar a las arcas públicas la nueva oferta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- Indignación entre funcionarios de la Generalitat tras los últimos traslados: 'El premio por sacar plaza es pasarme cada día siete horas en la Renfe
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
- Jubilados de Ibiza venden su propiedades en la isla por el alto coste de la vida y se mudan a Valencia
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos