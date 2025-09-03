CaixaBank-Bankia, cinco años de un negocio casi perfecto

Pasadas las 22.00 horas del 3 de septiembre de 2020 se publicaba la exclusiva: CaixaBank y Bankia ultimaban su fusión. Era una megaoperación bancaria de dimensiones desconocidas hasta el momento. La entidad resultante sería la líder absoluta en banca minorista, con 19 millones de clientes, 6.000 oficinas y 664.000 millones de euros en activos.

La operación, que culminó en marzo de 2021, la había cocido con su habitual discreción Isidre Fainé, presidente de La Caixa, durante aquel difícil año de pandemia y confinamiento. Las dificultades del movimiento eran obvias: el principal accionista de Bankia era el Estado, a través del Frob, y la digestión de una operación de esa magnitud comportaría un gran recorte de empleados; además, abría la puerta a choques entre directivos de las dos entidades, como ocurre en todas las operaciones de integración.

Cuando se cumplen cinco años desde que la macrofusión bancaria fue pública, repasamos algunos de sus principales elementos.

Tipos arriba, resultados disparados

La economía española, como la del conjunto del planeta, se asomaba en 2020 al abismo de pánico del covid. El sector financiero crece y decrece con el conjunto de la economía y desde ese punto de vista, la adquisición de Bankia le llegó a CaixaBank en un momento complicado.

Un repaso a los resultados anuales de las dos entidades lo explica de forma contundente: en 2019, antes de la pandemia, entre ambos ganaron 2.246 millones de euros. En 2020, con la economía española viviendo la mayor debacle desde los tiempos de la postguerra civil, el beneficio conjunto cayó hasta los 1.611 millones (una caída del 28%). En 2021, y aprovechando el rebote económico, el nuevo CaixaBank, ya con Bankia en su perímetro, tuvo un beneficio recurrente de 2.359 millones.

Sin embargo, más allá de sinergias y de los siete millones de clientes que había aportado Bankia a la nueva entidad, el verdadero salto de resultados llegó a partir de 2022 con la invasión rusa de Ucrania, que propició que se disparara la inflación en toda Europa y forzó al Banco Central Europeo a finiquitar abruptamente su política de tipos bajos. Los años 2023 y 2024 han sido de récord histórico de beneficios para la banca española y CaixaBank se anotó el pasado año unas ganancias de 5.787 millones (2,5 veces las ganancias conjuntas que tuvieron la entidad catalana y Bankia en 2019).

En la comparación con otras entidades, la nueva CaixaBank sale bien parada: ha mejorado resultados en este tiempo más que el Banco Santander (que mejoró 1,9 veces sus resultados de 2019) y que el Banc Sabadell (que logró en 2024 multiplicar por 2,3 los beneficios de 2019). Sólo el BBVA rindió más que la entidad de la estrella, ya que entre 2019 y 2024 mejoró beneficios en 2,8 veces.

La acción duplica su valor

La euforia del sector financiero en los últimos años a cuenta del encarecimiento del dinero dictado por el BCE se ha reflejado también en el precio de la acción del banco con más clientes de España. El 4 de septiembre de 2020, CaixaBank cotizaba a 2,04 euros por acción en el Íbex-35, mientras que Bankia lo hacía a 1,64. El precio de la acción de CaixaBank supera los 8,4 euros, lo que supone que el precio se ha multiplicado por 2,3.

¿Cómo se han comportado en bolsa el resto de grandes bancos del selectivo español, que vive ahora mismo un momento de euforia rondando los 15.000 puntos? Todos ellos han visto subir su acción mucho más que CaixaBank. El Santander ha multiplicado su precio por 4,4, el BBVA lo hecho por 6,2 y el Sabadell, que estaba al filo del abismo en septiembre de 2020, ha multiplicado su precio 9,1 veces. Es por ello que el precio de la acción es tal vez el único pero de aquella macrofusión.

“CaixaBank es lo que los americanos llaman una gran rana en un lago pequeño, no quiere aventuras y tiene una gran cuota de mercado en España, con buenas rentabilidades”, explica Xavier Brun, gestor de Trea AM y profesor de la Barcelona School of Management.

La valoración en bolsa de CaixaBank una vez deglutida Bankia también se ha disparado. En septiembre de 2020 el valor conjunto de ambos bancos era de unos 14.200 millones, cuando hoy el precio roza los 60.000 millones, en lo que supone que ha multiplicado su valor más de cuatro veces.

El Estado, beneficiario colateral

Desde que CaixaBank adquirió Bankia con un canje de acciones de 0,6845 acciones nuevas de CaixaBank por cada acción de Bankia su andadura en bolsa ha dejado de ser una cuestión que afecta sólo a los más de 500.000 accionistas de la entidad catalana. CaixaBank dio entrada a su accionariado al Estado, que estaba en Bankia desde que la rescató con 22.000 millones en 2012.

Con la compra de CaixaBank –y de nuevo, con la mejora del sector financiero al calor de las subidas de tipos–, el Estado ha visto cómo su inversión se revalorizaba: lo que a principios de septiembre del 2020 eran 1.970 millones (el 61% de los 3.200 en que estaba valorada la fusión de antiguas cajas de ahorro) son hoy 11.000 millones (el 18% de CaixaBank). Esta buena dinámica encuentra eco en los dividendos. En solitario, Bankia aportó al Estado dividendos por valor de 1.182 millones entre 2014 y 2019, con una media de 197 millones al año. En la época CaixaBank, los dividendos cobrados por el Estado de los beneficios de CaixaBank han sido 1.697 millones, a razón de 339 millones por año.

Consciente del buen momento actual, por el momento el Gobierno ha aplazado su salida de CaixaBank como mínimo hasta finales de 2027, en una operación que será su principal baza para recuperar parte del milmillonario rescate bancario.

Impacto en la ocupación

La lógica económica que acompaña a las fusiones empresariales se basa en sumar el negocio y los clientes de las dos partes para atenderlos con una parte menor de los trabajadores. Por esa razón, no fue ninguna sorpresa que CaixaBank anunciara en abril del 2021 un ERE para recortar la plantilla en 8.291 trabajadores, que la negociación con los sindicatos acabó dejando en 6.452 empleados (el 12% del total). Desde la entidad recuerdan que dicho número se cubrió con salidas voluntarias.

Este ERE, consecuencia del solapamiento de cargos y oficinas en una misma zona geográfica, entra en el podio de los grandes recortes de plantilla de la historia empresarial española, sólo por detrás del de Telefónica en 1999 (10.800 trabajadores) o el de Seat en 1993 (9.000 empleados).

La fusión supuso también el cierre de 1.534 oficinas, el 27,6% del total.

La etapa Goirigolzarri

La macrofusión CaixaBank - Bankia fue rompedora en un aspecto: la parte pequeña, Bankia, no sólo se quedó la presidencia del banco (con José Ignacio Goirigolzarri desplazando de su despacho a Jordi Gual) sino que colocó a tres consejeros más en el consejo de la entidad. El poder ejecutivo del banco se quedaba en manos de Gonzalo Gortázar, que mantenía el cargo de consejero delegado de CaixaBank.

Ese movimiento suposo un hito, ya que la palabra fusión, en el mundo corporativo, suele enmascarar una realidad mucho más simple y cruda en la que hay una empresa compradora y una comprada. Eso suele comportar que en la cúpula de la organización los directivos del pez grande barren a los del pequeño, un extremo que no se dio en este caso.

La era Goirigolzarri, sin embargo, acabó por sorpresa el pasado otoño, después de un mandato de poco más de tres años. El banquero vizcaíno anunció su renuncia por motivos personales. La caída de Goirigolzarri, sustituido por un veterano de La Caixa como es Tomàs Muniesa, tuvo un segundo temblor en febrero de este año, cuando los tres últimos consejeros independientes procedentes de Bankia salieron del consejo. Fue entonces cuando se dio por formalmente concluida una de las fusiones más grandes de la historia empresarial de España.