Los bancos tiran del Ibex 35 hasta agosto

Salvo por sus tres primeras letras, no pueden ser más diferentes. Indra e Inditex representan dos mundos empresariales antagónicos que están viviendo la cara y la cruz bursátil en España. La compañía de tecnología participada en un 28% por el Estado ha duplicado su valor en Bolsa este año gracias a la ola generada por las necesidades de inversión en Defensa, un negocio del que antes se intentaba hablar más bien poco en esta empresa y que ahora genera expectativas de valor futuro. Inditex, el mayor éxito empresarial español en lo que va de siglo, tras haberse revalorizado un 160% desde principios de 2022 hasta finales de 2024, pierde un 14% de valor en 2025, siendo la empresa con peor registro del índice Ibex 35.

Si Indra ha subido peldaños desde las últimas posiciones entre las empresas españolas del selectivo, Inditex permanece en la primera posición del ránking.

El grupo gallego controlado por Amancio Ortega, cuya hija Marta Ortega ejerce de presidenta, se ha visto afectado por un crecimiento menor de lo esperado por los inversores y por el temor a las consecuencias que los aranceles establecidos por el Gobierno Trump pueden afectar a sus ventas. Ese mercado representó el año pasado un 18,6% del total del negocio.

Inditex es la excepción entre las grandes cotizadas en un año que, contra los pronósticos de los analistas, el Ibex 35 se está acercando a un récord histórico que data del 7 de noviembre de 2007, cuando cerró en 15.945 puntos. Junto a Santander, Iberdrola, BBVA y Caixabank suman el 55% de la capitalización total del Ibex 35, que llegó a final de agosto a los 922.000 millones. Ayer cerró en 14.704 puntos.

Precisamente, Santander mantiene la segunda posición, como en 2007 (esa vez por detrás de Telefónica, que ocupa actualmente la undécima posición) en valor bursátil. Su revalorización del 82%, que le acerca a Inditex, lidera la resurrección en bolsa del sector bancario, que aún padecía los estragos de la gran crisis financiera iniciada en septiembre de 2008. La recuperación económica en sus mercados más relevantes, la estabilidad lograda por los bancos centrales tras haber controlado la inflación y la gestión del riesgo realizada por las entidades ha vuelto a generar el interés de los inversores por la banca española, que se suma al de la banca internacional. Unicaja, Bankinter y Sabadell siguen a los tres grandes con revalorizaciones superiores al 60 por ciento. En el caso de este último banco, todo a la espera de la resolución de la OPA hostil lanzada por el BBVA que deberá resolverse en los próximos dos meses.

Además de Inditex, solo cuatro empresas ofrecieron revalorizaciones negativas hasta agosto. El grupo de perfumería y moda de control familiar, Puig, cae un 9%. Los laboratorios Rovi, el grupo de distribución Logista y la gestora de torres de telecomunicaciones, Cellnex, marcan el resto del territorio negativo.

A la dependencia del sector financiero y energético, mientras el Ibex 35 se acerca a su récord histórico, también depende de las señales que envíen los mercados estadounidenses, auténtico barómetro para los inversores. Y las alertas ya suenan. En Estados Unidos, los precios de las acciones del índice S&P 500 han alcanzado máximos que han superado los previos al estallido de la burbuja punto com de 2000. El PER (Price Earnings Ratio) que representa las veces en que el beneficio por acción esperado está incluido en el precio de la acción ha superado los 22 veces frente auna media en el siglo de 16 veces. Cualquier susto que rebaje las expectativas de crecimiento de beneficios no solo puede provocar una gripe, sino una pulmonía.