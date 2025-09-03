Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, habla sobre la modificación del cálculo de la jubilación: "No perjudicará a los nuevos pensionistas"

A todos los trabajadores que se quieran jubilar a partir de 2026 les interesa lo que viene. La jubilación y las pensiones vuelven a estar en el centro de la polémica, en esta ocasión por la entrada en vigor de la reforma impulsada por el Gobierno de España que pretende aliviar la presión sobre la Seguridad Social y garantizar las pensiones en el futuro.

Te contamos todos los detalles para que no te quedes atrás. Desde el año 2023, en el que se puso en marcha la reforma de las pensiones, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2023, la Seguridad Social se ha puesto manos a la obra con una serie de cambios importantes en el cálculo de la pensión de jubilación.

En un movimiento que busca modernizar el sistema de pensiones español y adaptarlo a la realidad del mercado laboral, la Seguridad Social introduce modificaciones sustanciales a partir del 1 de enero de 2026. Estas reformas, que afectan directamente a la cuantía de la pensión, buscan proteger a los trabajadores con carreras más inestables sin perjudicar a los que tienen trayectorias laborales más lineales.

Así lo explica Alfonso Muñoz, funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), quien desvela los dos cambios clave que se avecinan: el nuevo sistema dual para calcular la base reguladora y la forma de integrar las llamadas "lagunas de cotización".

"Este nuevo sistema dual de cálculo no perjudicará en nada a los nuevos pensionistas, ya que se le resolverá la pensión teniendo en cuenta la fórmula más beneficiosa", afirma el experto en un vídeo de su canal.

Cotizar sin trabajar: la Seguridad Social te 'rellena' esos vacíos

Uno de los aspectos más desconocidos para el gran público son las lagunas de cotización, esos meses o años en los que el trabajador no ha cotizado a la Seguridad Social. A menudo, se piensa que estos vacíos se rellenan con un valor de 0 euros, lo que afectaría negativamente al cálculo final de la pensión. Sin embargo, la normativa ya preveía una integración de estos periodos con la base mínima de cotización.

A partir de 2026, y aquí está la gran novedad para ciertos colectivos, el mecanismo de integración de las lagunas de cotización se vuelve más favorable para mujeres y padres que hayan visto interrumpida su carrera laboral para el cuidado de sus hijos.

Así es como funcionará el nuevo sistema de integración:

Las 60 primeras lagunas de cotización se rellenarán con el 100% de la base mínima de cotización .

. Las 24 siguientes se integrarán con el 80% de la base mínima de cotización .

. El resto de periodos sin cotización se computarán con el 50% de la base mínima de cotización.

Estos porcentajes suponen una mejora significativa respecto al modelo actual, que contempla 48 lagunas al 100% y el resto al 50%. Este cambio, que se aplicará gradualmente hasta 2037, pretende compensar los desajustes del mercado laboral y los periodos dedicados al cuidado familiar, que históricamente han penalizado a las mujeres en su vida laboral.

Nuevo cálculo para la jubilación a partir de 2026

Otro de los grandes pilares de la reforma es el nuevo sistema dual para el cálculo de la base reguladora, que es la que finalmente determina el importe de la pensión de jubilación. Hasta ahora, este cálculo se realizaba con los últimos 25 años de cotización. A partir de 2026, la Seguridad Social ofrecerá una doble opción para el trabajador:

La fórmula actual: se calcula la media de las cotizaciones de los últimos 25 años. Este método sigue siendo el más beneficioso para los trabajadores con carreras laborales estables, con cotizaciones altas en los últimos años. El nuevo modelo: Se calcula la media de los últimos 29 años, descartando las 24 peores mensualidades (lo que equivale a dos años). Este método puede beneficiar a aquellos trabajadores con carreras más irregulares o con periodos de cotizaciones más bajas en el pasado.

La Seguridad Social realizará este doble cálculo de oficio y aplicará el que resulte más beneficioso para el pensionista, sin que el trabajador tenga que preocuparse por elegir entre una opción u otra.

Este nuevo marco normativo, que forma parte del paquete de reformas más amplio de la Ley General de la Seguridad Social, busca incrementar la pensión media de jubilación a largo plazo y adaptarse a los nuevos desafíos del mercado de trabajo. Según datos de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, la pensión media de jubilación se sitúa en 1.507,50 euros al mes, un 4,4% más alta que hace un año.

Estos cambios en el cálculo de las pensiones y en la integración de las lagunas de cotización son, en definitiva, un paso más para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar la protección social de los trabajadores.