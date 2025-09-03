Los ahorros de los españoles pierden casi un 25% de rentabilidad frente a Italia

Tal y como ha dado a conocer el Banco Central Europeo (BCE) en su último panel MIR, existen diferencias sustanciales entre la rentabilidad media de los depósitos a plazo fijo contratados por los particulares europeos. El dato general experimentó un descenso en junio, hasta el 1,77%, frente al 1,84% registrado en el pasado mes de mayo, lo que supone una caída de casi cuatro puntos.

Sin embargo, las diferencias entre países de la Unión Europea son sustanciales. Italia encabeza la clasificación de los países que más pagan por los ahorros con un 2,23% de media, mientras que España se queda en el vagón de cola, con un 1,68%. Entre ambos extremos se mueven Alemania (1,78%) y Francia (2,03%). “El diagnóstico es claro: quien acepte la oferta del banco ‘de siempre’ puede perder hasta un 0.50% de rentabilidad solo por no cruzar la frontera”, explica Olivia Feldman, economista y cofundadora del comparador financiero HelpMyCash.

Tal y como pone de manifiesto el comparador, en caso de que el BCE tome la decisión de acometer una nueva bajada de tipos antes del fin de año, esta directriz tendrá un efecto catastrófico sobre los depósitos, que caerán aún más. Por ello, los expertos recomiendan revisar qué banco europeo ofrece el interés más alto a la hora de inmovilizar su dinero, "y contratarlo únicamente si está cubierto por un Fondo de Garantía de Depósitos de la UE", advierten.

“Maximizar significa exprimir al máximo los ahorros”, recuerdan en HelpMyCash. “Con la inflación actual, lo esencial es mantener el poder adquisitivo: una rentabilidad del 2% ni siquiera compensa la subida de precios si se tiene en cuenta que las ganancias tributan al 19%. De ahí la importancia de buscar tipos lo bastante altos para, como mínimo, no perder dinero”.

La rentabilidad adecuada, tal y como advierten los expertos, se sitúa cerca del 2,50%. Según sus valoraciones, uno de los bancos que ofrece este porcentaje es el italiano Banca Progetto, con un nada desdeñable 2,80% TAE a 24 meses. También son opciones, aunque más lejanas, el 2,69% TAE a 12 meses desde 10.000 euros en la entidad lituana SME Bank o el 2,67% TAE en el mismo plazo y sin importe mínimo de la entidad letona BluOr Bank.

Otras opciones adecuadas

Otra de las opciones ideales, en caso de que no se quiera recurrir a un depósito a plazo fijo, es la de optar por una cuenta remunerada, que abona intereses en periodicidad mensual, o incluso diaria. Entre las opciones relativas a las entidades financieras españolas se encuentra Bankinter, cuya Cuenta Digital Remunerada abona una rentabilidad de hasta el 2,50%. Por otra parte, B100, el banco digital de Abanca, ofrece una rentabilidad del 2,25%. Ambas están por encima de los tipos oficiales del BCE, y el dinero se encuentra disponible en todo momento.

"Son opciones realmente útiles para rentabilizar un fondo de emergencia, o para aprovechar oportunidades de inversión carentes de plazos de espera", reitera Feldman. “En un entorno de tipos a la baja, esa diligencia marca la diferencia entre ver crecer el saldo, dejarlo estancado o, en el peor de los casos, perder dinero”, apostillan desde HelpMyCash. La única forma de encontrar la mejor solución es explorar cuidadosamente todo el abanico de productos, desde depósitos hasta cuentas que bonifican la domiciliación de la nómina. A menudo, cambiar de banco es la vía más sencilla para elevar la rentabilidad: el objetivo es exprimir cada punto porcentual disponible.