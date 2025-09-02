Richard Gracia revela cuáles son las "oportunidades de oro" para ser un gran inversor

El inversor Richard Gracia desmonta los mitos de la inversión, advierte de las trampas de las supuestas oportunidades de oro y anima a "comenzar ya" el camino hacia la prosperidad.

En tiempos de incertidumbre económica, con la inflación todavía presionando el bolsillo de los hogares y la inversión ganando atractivo como vía para asegurar el futuro, el economista y formador Richard Gracia insiste en una idea clara: hacerse rico no es cuestión de suerte, sino de método y disciplina.

En su libro El Método Rico, escrito junto a Diego Gracia, el autor plantea una serie de consejos que se alejan de los tópicos financieros y ponen el acento en algo tan básico como difícil: gestionar las emociones. "No hay excusas para no empezar desde ya a mejorar nuestras finanzas", afirma, convencido de que cada pequeño paso activa lo que denomina efecto cascada: una primera victoria que motiva a seguir y atrae otras oportunidades consigo.

Mitos que pueden arruinar una inversión

Uno de los más extendidos es el de las "oportunidades de oro". Según Gracia, cuando alguien presume de haber encontrado el "negocio del siglo", conviene desconfiar. La historia demuestra que quienes se dejan llevar por la emoción del momento, o por el consejo de un familiar sin experiencia, suelen acabar perdiendo dinero. "Está bien ser valientes, pero no temerarios", advierte.

El experto pone un ejemplo claro: una empresa con una cotización disparada en bolsa puede parecer una apuesta segura, pero en realidad está mucho más cerca de empezar su caída que de seguir creciendo. Lo mismo ocurre con quienes creen que dentro de sí mismos llevan a un gran inversor: el exceso de confianza puede llevar a la bancarrota.

Otro mito habitual es el de la riqueza repentina. "El 95 % de los millonarios tardó más de diez años en llegar a donde están hoy. La mayoría no había ganado su primer millón hasta que tenían cuarenta y nueve años", recuerda Gracia. La paciencia y la constancia pesan más que el golpe de suerte.

Y en tercer lugar, la falsa creencia de que al aumentar los ingresos hay que aumentar también los gastos. La realidad, explica, es que los millonarios suelen mantener un presupuesto limitado, y destinan la mayor parte de sus nuevos ingresos a invertir, generar beneficios o asegurar el futuro con planes de pensiones.

Un camino realista y accesible

Las ideas de Gracia conectan con un momento en el que la inversión está cada vez más presente en la vida de los españoles. Según un análisis de BlackRock, el 28% de los adultos españoles son inversores, lo que equivale a unos 11 millones de personas. Y en los últimos dos años, el capital riesgo para minoristas ha movilizado más de 500 millones de euros en España, gracias a la rebaja de los mínimos de entrada de 100.000 a 10.000 euros.

Con todo, los expertos coinciden en que el éxito no depende solo de los productos disponibles en el mercado, sino de la actitud del inversor. Y en esto, la visión de Gracia resulta clara: rodearse de personas competentes, huir de la especulación irracional y empezar cuanto antes.

Su mensaje es, al mismo tiempo, un aviso y una invitación: ni el miedo ni la avaricia deben guiar las decisiones financieras. Lo que sí funciona es la disciplina, el aprendizaje continuo y la capacidad de dar el primer paso.

El autor de El Método Rico lo resume en una idea sencilla pero poderosa: "Cada paso que demos desde hoy hacia la prosperidad será un éxito". En un mundo donde las falsas promesas abundan, su propuesta es tan realista como ambiciosa: invertir con sensatez, gestionar las emociones y construir, paso a paso, una riqueza duradera.