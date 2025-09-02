Catalunya lidera la destrucción de empleo en agosto y baja de los 3,9 millones de ocupados

Catalunya lideró en agosto la destrucción de empleo en toda España, lastrada por el cierre por vacaciones de empresas y la clausura de casales y demás actividades de ocio infantil. En un mes habitualmente malo para el empleo, el mercado laboral catalán perdió 63.562 ocupados, un resultado negativo pero menos que el mismo mes del año anterior. En paralelo, el desempleo subió y los peores registros se concentraron en la provincia de Barcelona.

El paro subió en 7.942 personas en agosto respecto a julio y deja la cifra total de desocupados en Catalunya en 327.365 personas oficialmente inscritas en el Sepe. Es el dato más bajo de paro desde agosto de 2007.

En Catalunya, donde la economía sigue marcada por la temporalidad y la estacionalidad, todavía persisten meses de fuertes picos -tanto a la baja como al alza-. Por ejemplo, abril, que suele dar el pistoletazo de salida a la campaña de Semana Santa y luego empalma con la veraniega, suele dejar cifras muy positivas.

En el otro extremo de la balanza, agosto -al igual que enero- se cuenta entre los meses fatídicos. Con empresas que reducen su actividad al mínimo o directamente cierran por vacaciones, las contrataciones caen y las rescisiones se multiplican.

Este pasado agosto Catalunya registró una pérdida de 63.562 ocupados respecto a julio, hasta un total de 3,84 millones de trabajadores en activo. El retroceso, previsible y que no ha sido más fuerte, por ejemplo, que el registrado el año anterior, sí ha sido suficiente para que el mercado laboral catalán haya perdido la simbólica cota de los 3,9 millones de ocupados, récord que batió recientemente.

Durante este pasado mes, en el que prácticamente en toda España se ha destruido empleo, la comunidad autónoma con más ocupados ha sido también la que más ocupados ha perdido. Solo unas pocas autonomías lograron cerrar en positivo -Baleares, Asturias, Cantabria y Canarias, aunque con cifras mínimas-. Catalunya encabezó la destrucción de empleo (-63.562), seguida de la otra gran locomotora económica, Madrid (-42.275).

Pese al mal resultado coyuntural, la tendencia del mercado laboral sigue siendo positiva y Catalunya -al igual que España- encadena prácticamente cuatro años consecutivos de crecimientos interanuales ininterrumpidos de la ocupación. Una tendencia positiva, pero menos explosiva actualmente que en años anteriores.

El ritmo de crecimiento interanual del empleo es ahora del 2%, cuando arrancaba el año al 2,1% y el año pasado debutaba en el 2,7%. Es decir, el empleo crece, lo hace a mayores niveles que la media europea, pero denota cierto enfriamiento.

Barcelona concentra la pérdida de empleo

A nivel interno, Barcelona ha concentrado la destrucción de ocupación. Territorio más estable a lo largo del año, con un turismo más desestacionalizado que la Costa Brava o la Costa Daurada, la capital sufre especialmente todos los años el fin del curso escolar y el mes previo a su inicio.

Y es que todos los casales, 'esplais' y demás centros que entretienen a los niños hasta que vuelvan a empezar las clases finiquitan en masa a sus monitores y demás personal, lo que deja un agujero en las estadísticas que otras actividades no compensan.

Barcelona perdió 54.009 ocupados respecto a julio, frente a los 4.675 de Tarragona, los 4.125 de Girona o los 753 de Lleida. El paro, por su parte, subió en 5.970 personas en Barcelona, 827 personas en Tarragona, 733 personas en Girona y 412 personas en Lleida.