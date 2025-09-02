El oro marca un nuevo máximo histórico hasta los 3.508,54 dólares y se revaloriza un 32% en lo que va de año

La onza de oro troy, el activo refugio por antonomasia, alcanzó la madrugada de este martes un nuevo máximo histórico, al llegar a los 3.500 dólares. Según los datos de mercado, el precio exacto del metal precioso ha sido de 3.508,7 dólares por onza, rebasando la marca previa establecida el 21 de abril, de 3.500,1 dólares. Sin embargo, conforme fue avanzando el día, el precio por onza moderaba sus avances, hasta los 3.480 dólares. En el plano amplio, el oro ya acumula una revalorización superior al 32% en lo que va de año, y del 16% desde que el pasado 14 de marzo rebasase por primera vez la cota de los 3.000 dólares. La incertidumbre desatada por el fallo de un tribunal federal de Estados Unidos que declaró ilegales la mayor parte de los aranceles impuestos por Donald Trump, así como por las perspectivas de bajadas de tipos de interés está catapultando al metal precioso a cotas nunca vistas.

Esta fuerte revalorización también está espoleada por el incierto contexto internacional que vive la economía mundial, con el 'tsunami' arancelario iniciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como la operación abierta que el presidente desarrolla para presionar a la Fed, tanto con los movimientos para elegir un nuevo presidente como con el despido de la gobernadora, Lisa Cook, para tratar de instaurar gobernadores afines a su rumbo económico y así ganar el control de la junta.

Los analistas lo achacan a un repunte temporal

Tal y como apunta Claudio Wewel, estratega de divisas en J. Safra Sarasin Sustainable AM, el oro lleva cotizando "en un rango relativamente estrecho" desde mayo. "La confusión en torno a la intención del Gobierno estadounidense de imponer aranceles al oro ha provocado un repunte temporal de la volatilidad de los precios", apuntan. "Sin embargo, creemos que es poco probable que esto tenga implicaciones a largo plazo. Aunque las compras de los bancos centrales y la demanda de joyería se han ralentizado, esperamos que el entorno general siga siendo positivo para el oro. Los rendimientos reales algo más bajos y la debilidad del dólar probablemente supondrán un impulso moderado para el metal precioso en los próximos meses", remacha el estratega.

Según Thomas Bollinger, estratega de inversiones senior en J. Safra Sarasin Sustainable AM, el precio del oro ha subido "a un ritmo que solo se produce cada dos decenios. Como era de esperar, este fuerte repunte ha suscitado un gran interés entre los inversores". Tal y como apunta Bollinger, el oro desempeña "un papel importante como activo refugio", especialmente en épocas de turbulencias en los mercados. Así sucedió en la crisis financiera global acaecida en 2008, en la Pandemia de Covid-19, y en la actualidad, con un contexto internacional cada vez más incierto, el oro vuelve a convertirse en un refugio.

Además, Bollinger establece una comparación entre el oro y la plata, que según su análisis, se "mueven en paralelo la mayor parte del tiempo en lo que respecta a los precios". "Por un lado, la capitalización bursátil del mercado de la plata es mucho menor que la del mercado del oro (en torno a un factor de diez). La plata es generalmente más volátil, lo que la convierte en el «metal precioso de beta alta». Como tal, reacciona más sensiblemente a las restricciones en el mercado físico o cuando hay escasez temporal para cubrir posiciones comerciales. En consecuencia, la plata ha experimentado picos de precios considerables y de corta duración, como en 1980 y 2011", apunta el analista.

El próximo recorte de tipos azuza al oro

En un plano más cercano, el oro también ha encontrado apoyos en la expectativa de un recorte de tipos de interés de cuarto de punto de la Fed de cara a la reunión del próximo 17 de septiembre (la herramienta CME Fed Watch otorga casi un 90% de posibilidades a este escenario) y en la persistencia de los riesgos geopolíticos.

Cabe recordar que el oro y el dólar mantienen, según la teoría clásica, una correlación inversa, ya que cuando baja el 'precio del dinero' (los tipos de interés) son necesarios más dólares para comprar lingotes, en tanto que una política monetaria dura presiona el precio del metal.

Otro factor determinante en cuanto a la evolución del oro, según el gestor de inversiones oro y plata de Jupiter AM, Chris Mahoney, será la actividad de los bancos centrales como demandantes del metal: "Las compras oficiales tienden a intensificarse en la segunda mitad del año y, según una encuesta reciente del Consejo Mundial del Oro, el 43% de las entidades monetarias tiene intención de aumentar sus reservas en los próximos meses", ha indicado.