Lombard Odier Investment Managers adquiere Ownership Capital

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) y Ownership Capital han anunciado a través de un comunicado la firma de un acuerdo preliminar para la integración del segundo, un reconocido gestor de renta variable a largo plazo, que pasará a integrarse en el área de sostenibilidad de LOIM, sujeto al acuerdo definitivo y a las autorizaciones regulatorias pertinentes.

Ownership Capital es una gestora de activos neerlandesa con un enfoque de inversión a largo plazo. Su estrategia se basa en un profundo análisis de factores de sostenibilidad relevantes y en la implicación activa como accionista, con el fin de impulsar mejoras corporativas y de sostenibilidad, buscando generar rendimientos superiores en el largo plazo. El equipo de inversión, liderado por Otto van Buul, lleva desarrollando esta estrategia desde 2008.

Con el cierre de la operación, la oferta sostenible de LOIM superará los 10.000 millones de dólares en activos bajo gestión en estrategias de alta convicción y con un enfoque riguroso en la gestión del riesgo, a través de productos propios y de una oferta externa estrechamente alineada en la que actúa como distribuidor principal.

LOIM es una gestora global con 78.000 millones de dólares en activos bajo gestión, distribuidos entre sus divisiones de negocio principal, inversiones alternativas y sostenibilidad. Esta última se centra exclusivamente en estrategias sostenibles, reflejando la firme convicción de la casa en la relevancia de las transiciones medioambientales, sociales y digitales para los mercados de renta variable y la asignación de activos.

La integración de las capacidades de Ownership Capital y LOIM resultará altamente complementaria, al unir recursos y perspectivas. La investigación prospectiva de LOIM, su análisis de los cambios estructurales hacia una economía más sostenible y sus redes de expertos aportarán valor a ambos equipos en la identificación de nuevas oportunidades y fuentes de alfa. Por su parte, Ownership Capital sumará su cultura de implicación activa y análisis profundo, reforzando el enfoque bottom-up de ambas firmas.

Con respecto a esta operación, Jean-Pascal Porcherot, socio director del Grupo Lombard Odier y Co-Head de LOIM, declaró: "La integración de Ownership Capital refleja nuestro compromiso continuo con la inversión sostenible y nuestra confianza en los enfoques de inversión respaldados por un análisis exhaustivo. Los problemas estructurales que afectan a nuestro modelo económico siguen estando subestimados por los mercados, lo que genera oportunidades de inversión que creemos que el equipo de Otto, con su enfoque a largo plazo y de implicación activa, está especialmente preparado para aprovechar".

Por su parte, Otto van Buul, director de inversiones de Ownership Capital, señaló: "Lombard Odier comparte nuestra visión de futuro sobre sostenibilidad y creación de valor a largo plazo. Esta alianza supone una alineación de filosofías y estamos convencidos de que potenciará nuestras capacidades de inversión conjuntas".