El Ibex 35 abre a la baja y lucha por conservar los 14.900 puntos

El Ibex 35 abrió la sesión de este martes con un retroceso del 0,11%, lo que llevó al selectivo a situarse en los 14.922 puntos, después de cerrar ayer prácticamente en tablas. No obstante, apenas unos minutos después de la apertura, el selectivo ampliaba su caída a más del 0,2% y decía adiós a los 14.900 puntos.

Los inversores, que hoy sí contarán con la referencia de Wall Street, cerrado este lunes por la festividad del 'Labour Day, estarán atentos este martes a la publicación del IPC de la eurozona, entre otras referencias macro.

En España, se conocían los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social en la apertura de los mercados europeos. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 21.905 personas en agosto respecto al mes anterior, mientras que la afiliación media disminuyó en casi 200.000 personas.

También en España habrá hoy subasta del Tesoro. El organismo dependiente del Ministerio de Economía espera colocar este martes entre 5.000 millones y 6.000 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses con la que inaugurará las emisiones del mes de septiembre.

Asimismo, antes de la apertura del parqué madrileño, se conocían resultados trimestrales de eDreams. La agencia de viajes 'online' registró un beneficio neto de 13,6 millones de euros durante su primer trimestre fiscal 2026, finalizado el 30 de junio, frente a las pérdidas de 1,2 millones del mismo periodo del pasado ejercicio. Sus ingresos crecieron un 8% en el periodo, hasta los 172,6 millones de euros.

Además, los mercados seguirán pendientes de los movimientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras conocerse que el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal del país ha dictaminado que la mayoría de los aranceles globales impuestos por la Casa Blanca son ilegales, dando la razón a otro tribunal que ya falló en contra de los gravámenes a finales del mes de mayo.

Sin embargo, la revocación de los aranceles no será efectiva hasta el 14 de octubre, por lo que hasta esa fecha continuarán operando los gravámenes y el Gobierno de Estados Unidos podrá apelar la decisión de la Justicia, cosa que ya ha anunciado que hará.

En este contexto, las mayores subidas del Ibex 35 en la apertura de este martes se las anotaban Rovi y CaixaBank (+0,42% en ambos casos), BBVA (+0,26%) e Indra (+0,23%).

Por el lado de las caídas, la más pronunciada se la anotaba Acciona Energía, que cedía casi un 1%, IAG (-0,59%), Redeia (-0,48%), Enagás (-0,42%) y Telefónica (-0,39%).

Las principales plazas bursátiles del Viejo Continente abrían este martes con signo mixto. Mientras Francfort y Londres caían un 0,2%, París se revalorizaba algo más de un 0,3%.

El Petróleo, al alza

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, escalaba un 0,8% tras la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en los 68,68 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía casi un 0,9%, hasta los 65,17 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1705 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años avanzaba hasta el 3,385%.