Agencia Tributaria
Hacienda te da vacaciones fiscales: así puedes pedir 30 días sin notificaciones electrónicas
Hacienda permite a autónomos y empresas bloquear durante 30 días naturales al año la recepción de notificaciones electrónicas, una herramienta gratuita que garantiza vacaciones fiscales sin sobresaltos
Esther ChapaEsther Chapa
Redactora SEO Activos
Periodista especializada en SEO en Activos, vertical económico de El Periódico de España, dentro del Grupo Ibérica.
Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), máster en Periodismo y Nuevos Perfiles Profesionales por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). Cursando actualmente Máster en SEO por BIGSEO.
La trayectoria profesional comienza como becaria en el Departamento de Comunicación en IFEMA, Feria de Madrid, y continúa como redactora en el portal web Estrategias de Inversión.
Desde hace años, la Agencia Tributaria ofrece una herramienta poco conocida pero muy útil: los llamados días de cortesía. Se trata de un mecanismo que permite a autónomos, empresas y profesionales bloqueados en el sistema de notificaciones electrónicas disfrutar de hasta 30 días naturales al año sin recibir requerimientos ni avisos fiscales en su buzón electrónico.
La medida cobra especial relevancia en fechas como el verano o en periodos de alta carga de trabajo, cuando el riesgo de pasar por alto una notificación puede traducirse en sanciones económicas importantes.
Quién puede solicitarlos
Pueden beneficiarse de estos días quienes estén inscritos en los sistemas de notificación obligatoria de Hacienda:
- Autónomos y profesionales dados de alta en Notificaciones Electrónicas Obligatorias (NEO).
- Empresas, sociedades mercantiles y personas jurídicas a través de la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú).
Para qué sirven
Los días de cortesía funcionan como un paréntesis en el calendario fiscal. Durante esos 30 días:
- Hacienda no enviará notificaciones electrónicas.
- Los plazos para responder no comienzan a contar hasta que termina el periodo de cortesía.
- Se evita la situación habitual de recibir un requerimiento en plena desconexión vacacional.
Eso sí, conviene aclarar que los procedimientos abiertos no se paralizan: simplemente no empieza el cómputo de plazos hasta que Hacienda notifique tras esos días bloqueados.
Reglas básicas
Según la Agencia Tributaria, el sistema funciona con unas condiciones claras:
Esto significa que puedes repartirlos según tu conveniencia: durante el verano, en Navidad o incluso en semanas sueltas de baja actividad.
Cómo solicitar los días de cortesía paso a paso
El trámite se realiza íntegramente en la sede electrónica de la Agencia Tributaria:
- Accede a la Sede Electrónica de Hacienda.
- Entra en “Mis notificaciones” o escribe en el buscador “días de cortesía”.
- Identifícate con certificado digital, DNIe o Cl@ve PIN.
- Selecciona en el calendario los días deseados (aparecerán en verde).
- Pulsa “Validar” y después “Firmar/Enviar”.
- Descarga el resguardo con el código CSV y guarda el PDF con el calendario actualizado.
Desde ese momento, Hacienda no podrá emitir notificaciones electrónicas hasta que pase el último día marcado.
Por qué conviene solicitarlos
No atender una notificación electrónica equivale a rechazar una carta certificada. Según la Ley General Tributaria, las sanciones van desde 150 euros hasta 600.000 euros en los casos más graves.
Por ello, los días de cortesía son una herramienta gratuita y preventiva que da tranquilidad a autónomos y empresas, asegurando que no pierdan plazos por estar de vacaciones o desconectados.
- Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
- El edificio del antiguo El Corte Inglés de Portal de l’Àngel cumple un año cerrado pendiente de la licencia de obras
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- Juan José, mecánico: 'Limpiar los mosquitos del coche te puede costar hasta 100 euros de multa
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos