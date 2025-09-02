Indignación entre funcionarios de la Generalitat tras los últimos traslados: "El premio por sacar plaza es pasarme cada día siete horas en la Renfe"

El próximo 3 de septiembre un total de 662 opositores catalanes que han ganado una plaza en la Generalitat tienen que empezar a escoger destino y cunde el malestar entre parte de los implicados por la falta de plazas más allá del área metropolitana de Barcelona. De las 662 plazas en liza, únicamente 15 de ellas (2,2%) están ubicadas en las provincias de Girona, Lleida y Tarragona.

“Si acepto la plaza más cercana tendré que hacer cada día 200 kilómetros para ir y volver a trabajar. Unas cinco horas de tren... En Renfe, que no sabes nunca cuando llegarás”, se queja Jèssica (nombre ficticio para preservar su anonimato) una de las opositoras, residente en un municipio de Tarragona. “El premio por estar dos años estudiando y querer progresar dentro de la administración es tener que decirles ahora a mis hijos que su madre saldrá de casa a las cinco de la mañana y no volverá hasta las siete de la tarde”, prosigue.

Si bien la capital catalana suele centralizar la mayoría de plazas en los concursos de la Generalitat, la especial concentración de la convocatoria 824 –que es la etiqueta por la que se conoce este proceso- es de los más acusados de los últimos años, según coinciden distintas fuentes consultadas. Un concurso oposición que implicará la movilidad de centenares de empleados públicos y ha encadenado obstáculos y polémicas, a los que se suma ahora la falta de plazas en el territorio.

Más lejos le queda a Marta (nombre ficticio) la gran mayoría de destinos disponibles. Ella es de Terres de l'Ebre y estos días ha estado haciendo cálculos si le toca desplazarse hasta la capital catalana en transporte público: entre tres horas y tres horas y media de ida y otras tantas de vuelta. "Me pasaré el mismo tiempo en el transporte que en el trabajo... cuando hasta ahora estaba a cinco minutos a pie", se lamenta. Marta se acaba de reincorporar de su baja por maternidad y con una criatura que apenas supera el medio año está angustiada.

"Es un despropósito que atenta contra la igualdad territorial y el derecho a la conciliación. Estoy agotada, ya participé de las oposiciones de hace dos años [las que miles de opositores tuvieron que repetir por problemas de organización de la empresa a la que la Generalitat le externalizó la gestión]", afirma Livia (nombre ficticio), otra opositora que tendrá que escoger plaza en unos días.

La explicación que dan desde la Generalitat a la falta de plazas en el territorio es doble. Por un lado, esta convocatoria vino precedida por otro proceso de movilidad interna en el que los funcionarios tenían prioridad para escoger plaza y las ubicadas fuera de Barcelona están siempre muy cotizadas en todos los traslados. Por el otro, la convocatoria 824 implica a empleados públicos del cuerpo superior, que por rango suelen ubicarse en mayor medida en los servicios centrales, que están ubicados eminentemente en Barcelona.

"No había visto algo así nunca. Es inaudito. Es como si en la Administración General del Estado no sacarán ni una plaza en toda Extremadura o Castilla La Mancha. Denota falta de planificación, ha de haber una reserva mínima de plazas, no puedes premiar así a gente que, al entrar al cuerpo superior, está demostrando el máximo interés por prosperar dentro de la Administración", afirma un delegado de la UGT consultado.

Siguen saliendo plazas de interinos

Las explicaciones de la Generalitat no convencen a las afectadas. “Fuera de Barcelona continúan saliendo ofertas de plazas vacantes en el portal ATRI –el interno de la Generalitat- que no aparecen en las listas de la adjudicación”, se queja Livia, que aporta varias ofertas en Lleida, Figueres o Tortosa, entre otros, para funciones estructurales.

Las sospechas de los opositores indignados es que la Generalitat ha obviado la inclusión de determinadas plazas en su concurso para perpetuar en ellas a interinos que de otro modo perderían esa plaza que ocupan pero no tienen adjudicada. Algo que fuentes de la dirección general de Funció Pública niegan tajantemente.

Sucesivos retrasos

La convocatoria 824 ha ido encadenando polémicas. La Síndica de Greuges riñó este pasado mayo a la Generalitat por la demora en el concurso, que arrancó en mayo de 2024. Los plazos se alargaron todavía más por la impugnación de uno de los aspirantes, al que un juzgado de primera instancia dio la razón al considerar que las bases del mismo le discriminaban.

La Generalitat todavía está pendiente del veredicto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), pero para no perjudicar al resto de aspirantes decidió publicar la lista de destinos el pasado 31 de julio y reactivar así los traslados. Los ritmos dictados desde la dirección de Funció Pública permitieron que la elección de plazas no se produjera en agosto y así las vacaciones de la plantilla afectada por el cambio de destinos no se vieran distorsionadas.

Sin embargo, los implicados a los que les surgieron dudas sobre los nuevos destinos tuvieron problemas para recibir respuesta debido a esas libranzas. “Desde función pública no dan respuestas a nuestras preguntas”, afirma otra opositora consultada. Desde la Generealitat lo desmienten y explican que hubo un equipo de guardia durante todo el agosto y que se respondieron las consultas recibidas, que sí que reconocen que han sido numerosas.

La solución para los opositores que no puedan acceder a una plaza cerca de su domicilio es asumir una de las 662 ofertadas ahora por la Generalitat y confiar en que durante el mes que debe transcurrir entre que escogen y se les asigna el nuevo empleo se libere alguna otra plaza más cerca de sus domicilios.