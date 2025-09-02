El fondo de Pablo Casado y Azuaga compran Brok-air y ATS Aviation y crean un gigante de los jets privados

Hyperion Fund, el fondo que lidera el expresidente del PP Pablo Casado, y Corporación Financiera Azuaga han puesto en marcha un grupo especializado en servicios de MRO (mantenimiento, reparación y operaciones) para el sector aeronáutico civil y militar, con especial foco en la aviación ejecutiva. Tras la integración de Gestair por 100 millones de euros, completada en mayo, el grupo acaba de cerrar la compra de Brok-air y ATS Aviation, dos compañías de referencia en España, operaciones que aún están sujetas a la aprobación de las autoridades de competencia y

El nuevo grupo nace con el objetivo de liderar la consolidación de un mercado altamente fragmentado y posicionarse como un operador europeo de referencia en el ámbito del mantenimiento aeronáutico integral. La integración de Gestair, Brok-air y ATS Aviation aporta una plantilla conjunta de más de 750 profesionales, infraestructuras especializadas en los principales hubs del país y una oferta de servicios que cubre desde la aviación ejecutiva hasta programas militares de alta exigencia.

En total, el holding gestionará más de 47.500 m² de hangares en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Cuatro Vientos, Málaga-Costa del Sol y Castellón, además de prestar servicios en línea en más de 20 aeropuertos nacionales. La compañía cuenta, además, con certificaciones militares (PECAL), lo que le permite operar como socio estratégico en programas de defensa y seguridad. Entre sus contratos más destacados figura el mantenimiento y modernización de los aviones anfibios CL-215T serie 5 del Ministerio para la Transición Ecológica, pieza clave en la lucha contra incendios forestales.

“Con la adquisición de Brok-air y ATS Aviation damos un paso decisivo para convertir a MRO SL en líder nacional y referente internacional del sector”, afirmó Fernando Morales, presidente de Corporación Financiera Azuaga y del holding. “Nuestro objetivo es consolidar un gran operador europeo en un sector estratégico, con gran potencial de crecimiento, en el que queremos contribuir de manera activa y sostenible”.

El mercado europeo de mantenimiento, reparación y operaciones atraviesa un momento de expansión, con previsiones de crecimiento próximas a los 5.000 millones de euros en la próxima década, impulsado por el aumento del tráfico aéreo, la modernización de flotas y el incremento del gasto en defensa. Proyectos como la sustitución de la flota AWACS de la OTAN prevista para 2035 o el programa FCAS (Future Combat Air System), liderado por España, Francia y Alemania, son un reflejo de la proyección futura del sector. En este contexto, el nuevo holding se posiciona como un actor clave en la estrategia de consolidación y modernización del mercado europeo.

La transacción ha contado con el asesoramiento de Alvarez & Marsal (due diligence financiera), los despachos Pérez-Llorca, Garrigues y Ontier (asesoría legal) y Singular Bank (asesoría financiera).

Brok-air: mantenimiento y baterías

Brok-air se ha consolidado como un referente en España y Portugal, con cuatro líneas de negocio principales: mantenimiento en línea y en base, Semasa MRO (especializada en baterías, equipos de supervivencia, frenos y ruedas), formación a través de academias en Canarias y Malta, y servicios de aviación ejecutiva. Su cartera de certificaciones internacionales (EASA, FAA, CAA UK, TCCA, entre otras) le permite trabajar con aerolíneas comerciales, operadores de carga, arrendadores y agencias gubernamentales de distintos países.

ATS Aviation: componentes, alquileres...

ATS Aviation ofrece servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves ejecutivas y comerciales, con especialización en fabricantes como Bombardier, Cessna, Dassault, Embraer, Gulfstream y Pilatus. Dispone de más de 12.000 m² de hangares en Madrid-Cuatro Vientos y Málaga-Costa del Sol, además de talleres móviles en Madrid-Barajas, y cubre actividades que van desde el mantenimiento base y en línea hasta servicios AOG, reacondicionamiento, venta de componentes y alquiler de espacio en hangares.

Gestair: líder en aviación ejecutiva

Gestair, pionera en aviación ejecutiva en España, es también el principal operador de servicios MRO en el sur de Europa. Su infraestructura incluye más de 23.000 m² de hangares en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con certificaciones internacionales (EASA, FAA, GACA) y militares (PECAL). Además de su actividad en aviación ejecutiva, participa en contratos estratégicos como el mantenimiento de aeronaves del Ejército del Aire y la modernización de aviones anfibios para la lucha contra incendios forestales.

Con esta integración, el nuevo holding se consolida como un jugador clave en el mercado europeo de MRO, con capacidad para atender tanto a operadores civiles como a programas militares estratégicos.