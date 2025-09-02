Empresas
Faes Farma culmina la compra de la italiana SIFI por 270 millones y refuerza su apuesta por la oftalmología
La compañía ha obtenido un crédito bancario por el mismo importe para financiar la compra
Pablo Gallén
Redactor de Economía
Periodista en la sección de Economía de El Periódico en la delegación de Madrid y en el vertical de economía de Prensa Ibérica, Activos, desde junio de 2023.
Foco en compañías de Defensa, fusiones y adquisiciones, bufetes y consultoras.
Graduado en Periodismo por la Universidad de Valencia (2011-2015), máster en edición, producción y nuevas tecnologías periodísticas de El Mundo-Universidad CEU San Pablo (2015-16) y especialista en información económica por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Pasó por la Agencia EFE y por la sección de economía de El Mundo como becario, ha sido redactor de Bolsamanía y de Estrategias de Inversión.
Faes Farma ha cerrado la adquisición del 100% de la compañía italiana SIFI, especializada en productos oftálmicos, por un valor empresa de 270 millones de euros, a los que se añadirán pagos variables ligados a hitos comerciales vinculados a Akantior en Europa y Estados Unidos. La operación, integrada en el Plan Estratégico 2030, supone un salto transformador en la proyección internacional de la farmacéutica vasca y consolida su posicionamiento en el área de oftalmología.
Para financiar la compra, la compañía ha obtenido un crédito bancario por el mismo importe, en condiciones favorables y con un calendario de vencimientos diseñado para facilitar la integración de SIFI. Pese a la operación, Faes Farma mantendrá una sólida estructura financiera, con un ratio pro-forma de deuda neta/EBITDA de dos veces, lo que le permitirá sostener su política de dividendo, con un 'pay-out' objetivo del 50%.
“El acuerdo marca un cambio transformacional para Faes Farma y encaja con nuestra visión de construir un grupo más global, innovador y especializado. SIFI aporta innovación, tecnología puntera y un equipo humano alineado con nuestros valores”, ha señalado el consejero delegado, Eduardo Recoder.
Oftalmología, pilar estratégico
Con la incorporación de SIFI y la reciente compra de Edol, Faes Farma refuerza la oftalmología como área estratégica de crecimiento, que llegará a representar alrededor del 20% de sus ingresos globales.
Fundada hace más de 90 años, SIFI cuenta con unos 500 empleados y una cartera de más de 60 productos, incluidos cinco lanzamientos recientes, así como una línea de lentes intraoculares, lo que permitirá a Faes Farma expandirse también en el segmento quirúrgico. Además, la operación incluye la unidad de negocio CMO (fabricación para terceros), con contratos que aportarán ingresos recurrentes a medio plazo.
Uno de los hitos más relevantes es la incorporación de Akantior, el único tratamiento aprobado en Europa y Reino Unido contra la queratitis por Acanthamoeba, una infección ocular rara y grave. El medicamento ya está disponible en Alemania con reembolso desde octubre de 2024 y tendrá cobertura en España a partir del 1 de agosto de 2025.
Expansión internacional y sinergias
La integración de SIFI refuerza la presencia de Faes Farma en Italia, Francia, Rumanía y Turquía, además de consolidar su posición en España, México y otros mercados estratégicos. Esta red internacional permitirá acelerar su diversificación geográfica y aprovechar nuevas oportunidades de negocio mediante acuerdos de licencias.
Para Fabrizio Chines, CEO de SIFI, la operación “pone en valor la solidez de nuestra cartera y nos permitirá acelerar la llegada de terapias innovadoras a los pacientes gracias a la infraestructura de Faes Farma”. Chines se incorporará al comité ejecutivo global de Faes Farma, desde donde liderará el negocio de Akantior y lentes intraoculares, además de colaborar en nuevas iniciativas de crecimiento.
Integración ordenada
El proceso de integración se llevará a cabo de forma progresiva, con el objetivo de retener el talento y el conocimiento de SIFI, incluida su sede central en Italia. Parte del equipo directivo de la compañía italiana se incorporará a Faes Farma, aportando continuidad y valores compartidos.
“Nuestra prioridad es garantizar una transición fluida: no solo integramos estructuras, también personas, conocimiento, cultura y propósito”, subraya Recoder. En los próximos meses se definirá el modelo organizativo consolidado, que incluirá la integración gradual de equipos y operaciones.
