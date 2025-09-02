Un experto en fincas responde quién debe pagar la reparación de una terraza por filtraciones

En las comunidades, las reparaciones pueden resultar una fuente de conflictos entre vecinos. Las reformas conllevan un gasto económico, y muchas personas acaban pagando por facturas que no les corresponden.

En este contexto, el administrador de fincas Álex Nasu ha compartido un vídeo en redes sociales sobre quién debe pagar las filtraciones de agua en terrazas. Aunque este espacio es de uso privativo, la comunidad debe asumir los gastos en algunos supuestos.

"Pensar que por el hecho de que una terraza sea de uso exclusivo de un propietario, todos los gastos le corresponden a él", advierte sobre este error frecuente.

No obstante, el experto destaca la importancia de diferenciar entre el uso privativo de la terraza y la titularidad de los elementos que la conforman: "Es decir, a quién le pertenecen los elementos que forman la terraza".

En la publicación, Nasu explica que "cuando las filtraciones se producen por el deterioro de elementos estructurales como pueden ser la impermeabilización que hay debajo del solado o el forjado estás ante 'elementos comunes por naturaleza' y la reparación es responsabilidad de la comunidad".

El administrador subraya que la situación es así, "independientemente de que el acceso sea exclusivo de un propietario". Según cuenta, los elementos ofrecen una función común y su mantenimiento es responsabilidad de la comunidad.

"La impermeabilización de la cubierta, aunque se encuentre bajo una terraza de uso privativo, cumple una función común y por lo tanto su mantenimiento recae sobre la comunidad. Así que cuando haya humedades o filtraciones lo primero que hay que hacer es saber dónde está el origen", argumenta el experto.

En consecuencia, "si está en elementos estructurales como los que he comentado, entonces la comunidad está obligada a pagar, aunque la terraza sea de uso privativo o exclusivo de una vivienda", reflexiona Nasu.

Ahora bien, el experto advierte en la publicación que siempre hay excepciones: "No es lo general, pero lo primero que habría que hacer es ver los estatutos de cada comunidad porque hay comunidades que sí que dicen claramente que en estos casos y en casos concretos es cada propietario el que se tiene que hacer cargo de estas reparaciones".

Además, también hay que valorar si se trata de "un desgaste normal o no es una falta de mantenimiento como suele ocurrir en muchos edificios antiguos, si es por una causa que se pueda probar por una negligencia o algo que ha hecho mal el propietario, pues entonces le corresponde pagar".