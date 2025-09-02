La empresa catalana Qilimanjaro Quantum Tech inaugurará este otoño en Barcelona el primer centro de datos cuántico de Europa

Hace más de 50 años que la idea ronda entre la comunidad científica. Hace entre 20 y 25, que se empezaron a ver los prototipos que confirmaban que aquella quimera de la computación cuántica era posible. Y es ahora que se están construyendo los elementos básicos para lograr que acabe siendo un invento de masas. Todo apunta a que esto costará tranquilamente una década, pero hay una empresa catalana que está tomando la delantera. Qilimanjaro Quantum Tech lo tiene todo listo para inaugurar, este otoño, el primer centro de datos cuántico de Europa.

Se trata de una infraestructura híbrida –combina supercomputación clásica y cuántica– de 1.000 metros cuadrados situada en el barrio de Sant Martí de Barcelona, que cuenta actualmente con 4 ordenadores (aunque la idea es llegar a 15 en los próximos años), y a la cual han destinado parte de una ronda de financiación semilla de 10 millones de euros. El dinero fue aportado por Repsol, Growth Venture Partners, Axis (el brazo de capital riesgo del Instituto de Crédito Oficial o ICO) y un ‘family office’, que son algunos de los socios actualmente presentes en el capital de la tecnológica. También lo son los fundadores de la empresa y un grupo de trabajadores que, como si de una cooperativa se tratara, tienen parte del accionariado.

Asimismo, estos 10 millones de euros sirvieron para montar, justo encima de esta infraestructura, un espacio de oficina de otros 1.000 metros cuadrados que permitiera a Qilimanjaro reunir en un mismo lugar a sus 70 trabajadores actuales y a los que prevén ir contratando de aquí en adelante. Antes, estaban repartidos en centros de investigación y oficinas satélites. Estos fondos también han ayudado a fichar: su nuevo director científico es el reputado físico estadounidense Tim Duty, por ejemplo.

Gran parte del equipo de Qilimanjaro Quantum Tech, con Marta P. Estarellas en el centro / Qilimanjaro

El mensaje, en definitiva, es que Qilimanjaro empieza una nueva etapa, para la que busca, ahora, 40 millones de euros de financiación. El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública se ha comprometido a inyectarles la mitad a través de la SETT (Sociedad Española para la Transformación Tecnológica); sus inversores actuales, otro tanto, y ya están estudiando a qué puertas tocar fuera de España para completar la operación. “El objetivo de esta segunda ronda es perfeccionar la tecnología, y eso tiene una parte muy técnica y de i+D, pero también muy comercial”, explica su consejera delegada, Marta P. Estarellas.

Qué hace Qilimanjaro

Pero, ¿qué hace exactamente Qilimanjaro y como ha conseguido semejantes avances y apoyo? “Hacemos ordenadores cuánticos de la A a la Z, hacemos todas las capas que son necesarias para integrar un ordenador cuántico 100% funcional”, ilustra Estarellas. En sus palabras, un ordenador cuántico está pensado para proporcionar herramientas de supercomputación que resuelvan problemas sin solución (como el diseño de ciertos fármacos o la simulación molecular necesaria para curar determinadas enfermedades) o que la tienen, pero llegar a ella es un proceso muy costoso y poco eficiente (que una entidad financiera obtenga el máximo beneficio de sus activos o que un hospital organice turnos del personal y quirófanos). “Es como el siguiente paso de la era digital”, sostiene esta ingeniera.

Uno de los chips que hace Qilimanjaro Quantum Tech / Qilimanjaro

“Lo que ocurre –prosigue– es que la computación cuántica está en una etapa muy prematura”. Es ahora mismo que se están empezando a crear los chips y las herramientas de ‘software’ que consigan este siguiente nivel de computación.

Contratos con empresas

Ellos están, precisamente, en esa carrera, y de eso han hecho su negocio de momento. Tienen contratos firmados con todo tipo de empresas e instituciones (el BSC, EuroHPC, Stuart, Repsol y varios otros igual de conocidos) a los que están desarrollando soluciones casi a medida.

“Creemos que no se puede llegar a la adopción industrial [algo que sitúan sobre 2035] hasta que no hayamos pasado por esta fase de codiseño con el usuario para entender para qué quiere utilizar un ordenador cuántico o cuáles son los usos que prevé darle”, razona Estarellas, en relación a tener clientes ya pese a ser una empresa aún en desarrollo.

Qilimanjaro obtiene, así, información privilegiada para construir sus soluciones y puede empezar facturar (cerraron el año pasado con unos pocos millones de euros que prefieren no especificar, pero que prevén duplicar en 2025). Las empresas, por su lado, ganan acceso anticipado a una tecnología que cambiará su operativa.