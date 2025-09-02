Oposiciones a la Unión Europea con sueldo de 6.000 euros: cómo presentarse a las pruebas de acceso

Las oposiciones son una de las alternativas más buscadas para lograr un trabajo estable y con un sueldo elevado. En la Unión Europea van apareciendo oportunidades laborales que permite un salario de entrada, de entre 3.000 y 4.000 euros mensuales. Aunque como en la mayoría, el proceso para aprobarlas es largo. No requieren memoria, pero sí competencias y capacidades, ya que los exámenes incluyen razonamiento verbal, numérico y abstracto, dinámicas de grupo, entrevistas personales...

¿Qué categorías existen?

La selección de funcionarios de la UE se lleva a cabo a través de las oposiciones generales convocadas por la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO). Y los perfiles los separan en tres categorías, según explica el Ministerio de Exteriores.

La generalista se refiere a administradores públicos, abogados, economistas o asistentes de secretarí a, que se engloban como Administradores AD 5 para "contratar a titulados universitarios sin experiencia o con poca experiencia profesional".

se refiere a a, que se engloban como Administradores AD 5 para "contratar a titulados universitarios sin experiencia o con poca experiencia profesional". La especialista a perfiles con formación y experiencia en determinadas áreas, como por ejemplo, administradores AD5 en relaciones eteriores, AD7 en auditoría o AST3 en audiovisuales.

a perfiles con en determinadas áreas, como por ejemplo, administradores AD5 en relaciones eteriores, AD7 en auditoría o AST3 en audiovisuales. Lingüistas para ser intérpretes de lenguas oficiales, generalmente también en categoría

Requisitos

Ser ciudadano de la UE .

. Contar con la titulación mínima exigida en la convocatoria. Para las categorías AD 5 – AD 16 se pide formación universitaria, para las AST 3 – AST 11 grado superior y para las AST 1 – AST 7 y AST/SC 1 – AST/SC 6 solamente el bachillerato.

exigida en la convocatoria. Para las categorías AD 5 – AD 16 se pide formación universitaria, para las AST 3 – AST 11 grado superior y para las AST 1 – AST 7 y AST/SC 1 – AST/SC 6 solamente el bachillerato. Tener un amplio conocimiento de idiomas (inglés o francés, habitualmente).

(inglés o francés, habitualmente). En algunas oposiciones, se exige experiencia profesional.

¿Cuántos idiomas debes saber?

Nivel C1 de uno de los 24 idiomas oficiales de la UE.

Nivel B2 de otro de esos idiomas oficiales, normalmente inglés o francés

Un tercer idioma para los lingüistas.

Fases de las oposiciones

Inicial: test de opciones múltiples por ordenador (computer-based tests): pruebas psicotécnicad para analizar el razonamiento verbal, numérico y abstracto. Fase intermedia Intermedia: varía según el perfil, pero suele ser un 'e-tray exercise' o un 'talent screener'. Final: pruebas como estudio de casos, presentaciones, ejercicios grupales o entrevistas.

Últimas ofertas publicadas

En el último boletín de Asuntos Exteriores, aparecen las últimas ofertas de trabajo de la UE.