BBVA entra en el Stoxx Europe 50, índice bursátil paneuropeo que reúne a las mayores empresas del continente

Stoxx ha anunciado este lunes la revisión anual de la composición de sus índices y ha incorporado a BBVA en el Stoxx Europe 50, según el comunicado de la gestora del índice. Este indicador bursátil paneuropeo mide el comportamiento de los 50 principales líderes sectoriales de Europa y es utilizado por las instituciones financieras como subyacente para productos de inversión, como fondos cotizados (ETF), futuros y opciones y productos estructurados en todo el mundo.

A diferencia del Euro Stoxx 50, centrado en empresas de la zona euro, el índice Stoxx Europe 50 incluye compañías de 17 países de toda Europa: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

Las compañías que lo componen son las 50 con mayor capitalización en bolsa ajustada por su 'free float', o capital flotante, es decir, la proporción de acciones de una empresa que están disponibles para la negociación pública en el mercado de valores.

La revisión anual anunciada este lunes se basa en los datos de capitalización de las compañías a cierre de la sesión del pasado 29 de agosto. Con estas cifras, BBVA ocupa la posición número 30 dentro del índice.

La incorporación del banco en el Stoxx Europe 50 será efectiva al cierre de la sesión bursátil del 19 de septiembre, fecha en que se prevé un aumento del volumen de negociación de las acciones del grupo, una vez que los productos de inversión que replican la composición del índice ajusten sus carteras a los nuevos cambios.