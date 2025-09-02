MERCADOS
BBVA entra en el Stoxx Europe 50, índice bursátil paneuropeo que reúne a las mayores empresas del continente
La incorporación formal del gigante bancario al índice se hará efectiva el próximo 19 de septiembre
BBVA ajusta de nuevo el canje de su OPA por el dividendo de Sabadell
EP
Stoxx ha anunciado este lunes la revisión anual de la composición de sus índices y ha incorporado a BBVA en el Stoxx Europe 50, según el comunicado de la gestora del índice. Este indicador bursátil paneuropeo mide el comportamiento de los 50 principales líderes sectoriales de Europa y es utilizado por las instituciones financieras como subyacente para productos de inversión, como fondos cotizados (ETF), futuros y opciones y productos estructurados en todo el mundo.
A diferencia del Euro Stoxx 50, centrado en empresas de la zona euro, el índice Stoxx Europe 50 incluye compañías de 17 países de toda Europa: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.
Las compañías que lo componen son las 50 con mayor capitalización en bolsa ajustada por su 'free float', o capital flotante, es decir, la proporción de acciones de una empresa que están disponibles para la negociación pública en el mercado de valores.
La revisión anual anunciada este lunes se basa en los datos de capitalización de las compañías a cierre de la sesión del pasado 29 de agosto. Con estas cifras, BBVA ocupa la posición número 30 dentro del índice.
La incorporación del banco en el Stoxx Europe 50 será efectiva al cierre de la sesión bursátil del 19 de septiembre, fecha en que se prevé un aumento del volumen de negociación de las acciones del grupo, una vez que los productos de inversión que replican la composición del índice ajusten sus carteras a los nuevos cambios.
- Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
- El edificio del antiguo El Corte Inglés de Portal de l’Àngel cumple un año cerrado pendiente de la licencia de obras
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- Juan José, mecánico: 'Limpiar los mosquitos del coche te puede costar hasta 100 euros de multa
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos