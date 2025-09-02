Amancio Ortega compra un centro logístico y un hotel en Países Bajos por 230 millones

Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega, ha adquirido dos nuevos activos en Países Bajos por un importe global de 230 millones de euros, según recoge el registro de la propiedad y han confirmado fuentes de la compañía.

La primera operación, la más cuantiosa, corresponde a la inversión de 145 millones en el centro logístico AMS05, desarrollado por Intospace y ubicado en Hoofddorp. Este gran centro de distribución, finalizado en 2021, tiene 67.000 metros cuadrados divididos entre 55.365 de espacio industrial, 6.570 de entreplanta y 5.265 de oficinas.

El inmueble ostenta la máxima calificación energética, al ser el primer centro en los Países Bajos completamente autosuficiente en energía. El excedente de energía que no consume lo vierte a la red pública. Su inquilino actual es el operador logístico GXO. Según el registro de la Propiedad, esta transacción constituye la mayor inversión logística ejecutada este año en el país.

Habitación por 240 euros/noche

La segunda compra ha sido en Ámsterdam. Pontegadea ha adquirido el Avani Museum Quarter Amsterdam Hotel, de 163 habitaciones, situado en Hobbemakade 50, por un importe de 85 millones. La habitación más barata cuesta 240 euros por noche. El vendedor ha sido la cadena hotelera Schiller, según recoge el registro de la propiedad.

Con la adquisición del centro logístico en Hoofddorp, Pontegadea cuenta ya con cuatro centros de distribución en los Países Bajos, que se suman a los ya existentes en Venlo, Roosendaal y Maasbree

Este año, Amancio Ortega recibirá 3.104 millones de euros en dividendos de Inditex, un 9% más que en el ejercicio anterior.