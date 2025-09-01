Las ventas de coches en agosto suben un 17%: el motor eléctrico tira del mercado español

Agosto rompe moldes en el mercado de coches en España: las matriculaciones de turismos suben un 17% pese al parón vacacional, con los eléctricos e híbridos enchufables ya en el 24% de las ventas y emisiones medias de CO₂ por debajo de los 100 g/km por primera vez en la historia.

Contra todo pronóstico, el mercado del automóvil en España ha pisado el acelerador en pleno verano. Según datos de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM), el mes de agosto cerró con 61.315 nuevas matriculaciones de turismos, lo que supone un aumento del 17,2% respecto al mismo mes de 2024.

En el acumulado anual, entre enero y agosto se han matriculado 769.452 turismos, un 14,6% más que en 2024, aunque todavía un 12,9% por debajo de los niveles prepandemia.

La electrificación, protagonista del crecimiento

El dato más llamativo llega de la mano de los vehículos electrificados (BEV + PHEV), que en agosto registraron 14.939 matriculaciones, con un espectacular incremento del 162% interanual. Estos modelos ya suponen el 24,4% del mercado, es decir, uno de cada cuatro coches nuevos vendidos en España.

Además, por primera vez, las emisiones medias de CO₂ de los turismos nuevos vendidos en agosto cayeron por debajo de los 100 g/km, un hito que refleja el avance en sostenibilidad y la renovación de un parque automovilístico que en España supera los 14 años de antigüedad media (según la DGT y ANFAC).

Por canales, tanto particulares como empresas han tirado del mercado con subidas del 16,1% y 22%, respectivamente, mientras que las ventas a alquiladores (rent-a-car) cayeron un 13,7%, tras haber renovado flota antes del verano.

Las comunidades que más aportaron en agosto fueron:

Madrid , con más de 20.500 unidades.

, con más de 20.500 unidades. Cataluña , con 8.255 matriculaciones.

, con 8.255 matriculaciones. Comunidad Valenciana, que creció un 24% interanual.

Toyota lidera el ranking de ventas

Entre las marcas, Toyota se mantiene líder con 6.698 unidades en agosto, seguida por Volkswagen (4.171) y Renault (3.793). En modelos, el Dacia Sandero continúa siendo el más popular, con más de 2.100 matriculaciones en el mes.

Optimismo, pero todavía lejos del 2019

Aunque las cifras invitan al optimismo, los expertos recuerdan que el mercado español sigue rezagado frente a las cifras de 2019, cuando se superaba el millón de matriculaciones anuales. Desde ANFAC y GANVAM insisten en la necesidad de planes de ayuda más estables y ágiles para mantener el ritmo de la electrificación y acercarse a los niveles previos a la pandemia.

España, en 2025, matricula actualmente unos 90.000 turismos al mes de media, aunque con fuerte estacionalidad: en agosto, pese a ser un mes 'frío' históricamente, se superaron las 61.000 unidades. El reto sigue siendo renovar un parque donde tres de cada cuatro coches superan los 10 años de antigüedad, lo que impacta en seguridad vial y emisiones contaminantes, según DGT, RACE y ANFAC.

En resumen, agosto ha demostrado que el mercado español de coches está en plena recuperación, con la electrificación como motor principal. Sin embargo, alcanzar los niveles de antes de la pandemia dependerá de políticas públicas que impulsen la demanda y de la capacidad de la industria para mantener precios competitivos.