Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herencias

La notaria María Cristina Clemento desmonta un mito sobre las herencias: "Da igual que estéis casados en gananciales o en separación de bienes"

Una notaria aclara en TikTok un error común sobre las herencias: el régimen económico matrimonial no exime de la legítima del cónyuge viudo

“El viudo o viuda siempre tiene derecho a una parte de la herencia” la explicación de una notaria viral

“El viudo o viuda siempre tiene derecho a una parte de la herencia” la explicación de una notaria viral

Esther Chapa

Esther Chapa

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La planificación patrimonial y las herencias vuelven a colarse en el debate público gracias a un vídeo de TikTok que ya acumula miles de visualizaciones. María Cristina Clemento, notaria en la Notaría Buendía, ha desmentido una de las creencias más extendidas en torno a los matrimonios en régimen de separación de bienes: este acuerdo no impide que el cónyuge supérstite reciba una parte de la herencia.

En su intervención, Clemento recuerda que el régimen económico matrimonial (gananciales, separación de bienes o participación en ganancias) no altera el derecho del viudo o viuda a la legítima. “El cónyuge siempre es heredero forzoso”, señala.

Estas son las situaciones que debes conocer

La legítima, explica la notaria, se concreta en un usufructo sobre la herencia, cuya proporción varía según la situación familiar:

  1. Con hijos: el viudo recibe el usufructo de un tercio de la herencia.
  2. Sin hijos, pero con ascendientes vivos: corresponde el usufructo de la mitad.
  3. Sin hijos ni ascendientes: el cónyuge viudo tiene derecho al usufructo de dos tercios.
Herencias sin testamento: cómo se reparten dinero y patrimonio cuando no hay voluntad del fallecido

Herencias: lo que muchos matrimonios desconocen sobre la legítima del viudo / PIXABAY

Este recordatorio pone de manifiesto la importancia de contar con asesoramiento especializado a la hora de planificar la sucesión. Muchas parejas creen que elegir separación de bienes supone independencia patrimonial total, pero la normativa sucesoria, especialmente en territorio de Derecho Común, garantiza al cónyuge superviviente un papel clave en el reparto.

La viralidad del vídeo también ilustra cómo plataformas como TikTok se han convertido en canales de divulgación jurídica, acercando conceptos tradicionalmente complejos a un público cada vez más interesado en sus derechos patrimoniales y sucesorios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  2. El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
  3. Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
  4. El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
  5. El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
  6. Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes confirmados y fecha de estreno del reality
  7. Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
  8. Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus

Hallados restos humanos en la vía del AVE Madrid-Barcelona

Hallados restos humanos en la vía del AVE Madrid-Barcelona

DIRECTO GAZA | Trump ofrece 5.000 dólares a las familias palestinas para que abandonen Gaza

DIRECTO GAZA | Trump ofrece 5.000 dólares a las familias palestinas para que abandonen Gaza

El Banco de España confirma que el euríbor subió hasta el 2,114% en agosto, pero los expertos descartan un encarecimiento de las hipotecas

El Banco de España confirma que el euríbor subió hasta el 2,114% en agosto, pero los expertos descartan un encarecimiento de las hipotecas

Casi 84.000 profesores vuelven al trabajo con la mirada puesta en la mejora de la comprensión lectora

Casi 84.000 profesores vuelven al trabajo con la mirada puesta en la mejora de la comprensión lectora

Integran un ordenador en una sola fibra textil: no importa si pasa por la lavadora

Integran un ordenador en una sola fibra textil: no importa si pasa por la lavadora

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por el 'pendrive' a Leire Díez

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por el 'pendrive' a Leire Díez

Adiós a la manicura semipermanente que contenga este tóxico: Europa prohíbe su uso por ser cancerígeno

Adiós a la manicura semipermanente que contenga este tóxico: Europa prohíbe su uso por ser cancerígeno

Más de 8 millones de alumnos vuelven a clase la semana que viene en toda España

Más de 8 millones de alumnos vuelven a clase la semana que viene en toda España