¿Cuándo es el mejor momento para emprender un negocio? Gonzalo Bernardos lo tiene claro

El economista Gonzalo Bernardos lo ha vuelto a hacer. El profesor de economía de la Universidad de Barcelona ha querido compartir en X, antes Twitter, una reflexión, antes de que terminen las vacaciones de agosto, sobre cuál es el mejor momento para iniciar un negocio.

El tertuliano de La Sexta desvela que el mejor momento para emprender es durante el verano. Además, deja claro que no lo dice desde su experiencia personal, sino que así lo demuestran los datos oficiales.

En verano es cuando más sociedades se crean

Bernardos revela que "en junio de 2025, se crearon 10.964 sociedades mercantiles. Un 15% más que en el mismo mes del año anterior", aparte "de las empresas creadas, el 26,1% tenía previsto dedicarse al comercio, turismo y la hostelería y el 20,3% al sector inmobiliario".

Esta situación se debe "al gran auge del turismo en los últimos años y las segundas por el boom inmobiliario actual". Aunque, Bernardos advierte que "no todo el mundo puede ser emprendedor".

Requisitos para emprender

El principal motivo que otorga a sus seguidores de X es que para poder lograr el éxito es "necesario detectar una necesidad no satisfecha, idear cómo satisfacerla".

Además, señala que hay que tener en cuenta dos aspectos primordiales para empezar un proyecto desde cero: "Estar dispuesto a dedicar mucho esfuerzo a la nueva empresa y conseguir financiación".

"La financiación la proporcionan los ahorros de los emprendedores, la familia y los bancos. Si recurrís a los últimos, uno de los instrumentos más interesantes son los microcréditos", expone en X.

El año pasado se registraron alrededor de 119.467 nuevas empresas, según datos de los registradores mercantiles, un 9,6% más que en 2023. Para 2025 se prevé que también aumente en comparación con 2024.