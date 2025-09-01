Lagarde (BCE) ve un "serio peligro" que Trump acabe con la independencia de la Reserva Federal

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha calificado de "serio peligro" para la economía mundial que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) pierda su independencia a raíz de las exigencias de recortes de tipos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por los ataques personales proferidos por este contra Jerome Powell, líder del instituto emisor.

Lagarde ha anticipado que Trump tendrá "muy complicado" hacerse con el control del banco central por el blindaje legal que vela por su autonomía, aunque ha augurado que, de lograrlo, la estabilidad de EE.UU. y, por extensión, del resto del globo quedaría en entredicho.

La pasada semana, en el marco del simposio económico de los bancos centrales celebrado en Jackson Hole, Wyoming, Lagarde fue entrevistada por la cadena de televisión estadounidense Fox News, y aprovechó para dedicar unas palabras de apoyo a Powell, constantemente acosado y vejado públicamente por Trump, que no puede estar más lejos de compartir su continua decisión de no rebajar los tipos de interés, por lo que el presidente de EE.UU. le ha dedicado el apodo "Jerome 'Tardón' Powell".

En este contexto, la presidenta del BCE afirmó que "la independencia de cualquier banco tiene una importancia crucial". "Todo el mundo tiene que rendir cuentas. Es necesario hacerlo ante todas las cuestiones que plantee el Congreso de Estados Unidos o el Parlamento Europeo. Sin embargo, en cualquier caso, la independencia de los bancos centrales es vital.

Además, Lagarde es especialmente capaz de empatizar con Powell, debido a que ella misma vivió una situación similar cuando se encontraba al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la independencia de la institución se vio comprometida. "El banco se vuelve disfuncional, y empieza a hacer cosas que no debería hacer. El paso siguiente es la disrupción, la inestabilidad, o algo peor", declaró la presidenta, vaticinando lo que puede llegar a pasar con la Fed si Trump consuma sus planes.

Moción de confianza en Francia

Por otro lado, Lagarde ha calificado de "preocupante" la posibilidad de que caiga cualquier Gobierno dentro de la eurozona en lo que supone una referencia a la situación del primer ministro francés, François Bayrou, que encara una moción de confianza el próximo 8 de septiembre.

"El riesgo de que caiga cualquier Gobierno de la zona euro es preocupante. [...] Los mercados evalúan los riesgos y hemos visto cómo ha aumentado el riesgo país [de Francia] en los últimos días", ha afirmado Lagarde este lunes durante una entrevista con 'Radio Classique' recogida por Europa Press.

Pese al abultado déficit que el Ejecutivo de Bayrou pretende atajar con un Parlamento muy fragmentado, la que fuera ministra de Finanzas francesa entre 2007 y 2011 ha asegurado que su país es un acreedor "respetado". No obstante, en las últimas semanas, la prima de riesgo de Francia se ha aproximado a la Italia por las tensiones internas.

"Es necesario que haya disciplina fiscal para enviar la señal de que se pretende tener una deuda sostenible, de que se tiene credibilidad en los mercados para permitir la financiación del Estado, las autoridades locales y el país", ha indicado Lagarde, que también ha insistido en que el BCE seguirá tomando las "medidas necesarias" para que la inflación de la eurozona esté "bajo control".