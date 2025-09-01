Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera edad

Jubilados de Ibiza venden su propiedades en la isla por el alto coste de la vida y se mudan a Valencia

Algunos pensionistas deciden trasladarse a pueblos de Valencia o Alicante, aunque también se han ido residentes de otras franjas de edad

Los compradores de casas de lujo en España: muchos extranjeros y la mayoría de mediana edad

Un avión en el aeropuerto de Ibiza

Un avión en el aeropuerto de Ibiza / CÉSAR NAVARRO

Toni Escandell Tur

Ibiza
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los precios de la vivienda y la carestía de la vida en general tienen muchas derivadas. Una de ellas es la decisión que toman algunas personas de marcharse de Ibiza cuando llegan a su jubilación. Lo confirma José Antonio Verdugo, codelegado en Ibiza del colegio oficial de Administradores de Fincas de Balears. "Sí lo hemos detectado. Que venden su vivienda aquí y se marchan. Se están yendo a pueblos de Valencia, y a pueblos cercanos a Denia, Pego, etc.". Y no solo pensionistas. Hace poco este diario recogió el caso de un treintañero ibicenco con vínculos familiares y de amistad con Valencia que se marchaba a un pueblo cercano a la ciudad, donde ha conseguido una hipoteca.

Trabajar en edad de estar jubilado

Precisamente en julio de 2023, la Fundació Deixalles presentó su memoria y aseguró haber registrado un aumento del número de personas de 60 y 65 años de edad que ese ejercicio fueron atendidas en los programas de orientación e intermediación laboral de dicha entidad. Ciudadanos que, aunque ya estaban en edad de jubilación o muy cerca de alcanzarla, buscaron un empleo debido a las complicaciones para llegar a fin de mes con una pensión.

"Nos ha sorprendido. En años anteriores el perfil estaba más enfocado a gente de entre 45 y 55 años y ahora tenemos alrededor de un 15% de personas que tienen más de 60 años. De ellos, el 50% son mujeres», dijo entonces Raquel Martínez en calidad de coordinadora de Deixalles en Ibiza y de los proyectos sociales de la fundación. "Llegamos a tener a personas de 68 en los programas de búsqueda de empleo", añadió.

Verdugo lamenta también la proliferación de las caravanas utilizadas como infraviviendas. "Algunos se han trasladado a un terreno que hay al lado de una comunidad que llevo yo, en Can Misses; por un lado, entiendes a la gente que tiene que buscar otro lugar y por otro quienes tienen esto al lado también tienen miedo. No porque les vayan a hacer nada, pero no les gusta", señala.

En este sentido, el Ayuntamiento y otras instituciones han alertado del riesgo de incendio en los poblados chabolistas. "Es complicado encontrar una solución porque los precios están por las nubes", lamenta Verdugo. El alquiler es uno de los principales factores de gasto en la isla. "También hay propietarios que prefieren no poner unos precios tan altos y tener gente fija y pagadora. Pero en nuevos alquileres, normalmente los precios se disparan", observa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  2. El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
  3. Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
  4. El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
  5. El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
  6. Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes confirmados y fecha de estreno del reality
  7. Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
  8. Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus

La 'confusión' del logo de la DGT: ¿Dirección General de Tráfico o una empresa en Sri Lanka?

La 'confusión' del logo de la DGT: ¿Dirección General de Tráfico o una empresa en Sri Lanka?

El gasto de los turistas internacionales en España supera los 76.000 millones hasta julio

El gasto de los turistas internacionales en España supera los 76.000 millones hasta julio

Esta tarjeta de transporte dejará de venderse en octubre en Barcelona

Esta tarjeta de transporte dejará de venderse en octubre en Barcelona

La estufa de Europa se enfría: en 80 años el Atlántico le aportará un 40% menos de calor

La estufa de Europa se enfría: en 80 años el Atlántico le aportará un 40% menos de calor

Una desaparición, una amenaza del pasado y un secreto al descubierto: todo lo que pasará en ‘La Promesa' esta semana

Una desaparición, una amenaza del pasado y un secreto al descubierto: todo lo que pasará en ‘La Promesa' esta semana

Donar sangre después del verano: el llamamiento urgente del Banco de Sangre

Donar sangre después del verano: el llamamiento urgente del Banco de Sangre

Vuelta al 'cole' de los teatros de Barcelona: las obras que hay que ver en este inicio de temporada

Vuelta al 'cole' de los teatros de Barcelona: las obras que hay que ver en este inicio de temporada

Si tienes un coche negro, estás contribuyendo a que en tu ciudad haga más calor, según una universidad europea

Si tienes un coche negro, estás contribuyendo a que en tu ciudad haga más calor, según una universidad europea