Acuerdo con Airbnb
Joaquín Moeckel, abogado: "Como no existe vivienda para alquilar normal, se ataca la vivienda turística"
El profesional ha explicado los supuestos en los que las comunidades de vecinos pueden prohibir estos alojamientos
Airbnb confirma que retirará los anuncios de pisos turísticos sin código de registro
Barcelona exige a Airbnb borrar anuncios ilegales en 48h: "No puede haber un anfitrión que se llame James Bond"
Sarai Bausán García
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y Airbnb acordaron en julio la retirada de la plataforma de los anuncios de pisos turísticos que no cuenten con código de registro legal tras la puesta en marcha del registro único de alquileres de corta duración, que busca acabar con el fraude en los alquileres turísticos o de temporada.
Una situación sobre la que se pronunció el abogado sevillano Joaquín Moeckel, que aseguró que el Ministerio había tomado esta iniciativa para atajar el problema de la vivienda: "Como no existe vivienda para el arrendamiento normal, ataca la vivienda turística porque, si no, nadie va a alquilar".
De ese modo, el abogado sevillano explicó durante su participación en el programa de Canal Sur 'Despierta Andalucía' que la forma que tiene la administración pública de ampliar las opciones de alquiler de larga duración entre la ciudadanía es "atacar jurídicamente" a las viviendas turísticas eliminando aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos.
Entre las características que pueden llevar a la prohibición de estos alojamientos se encuentran no contar con número de licencia o registro para operar como alojamientos turísticos, la inclusión de números de licencia que no correspondan a los expedidos por las autoridades y la falta de información sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores.
Las opciones de las comunidades de vecinos para prohibir los alojamientos turísticos
Tal y como aseguró el experto, esto abre la puerta a las comunidades de vecinos que quieran prohibir los apartamentos turísticos que se encuentren en su edificio: "Con esta sentencia, cualquier comunidad que conozca que se está llevando a cabo una actividad turística sin la licencia correspondiente, puede denunciar perfectamente".
Sobre la capacidad de las comunidades de vecinos de prohibir estos apartamentos turísticos, Moeckel afirmó: "Puede prohibir, siempre y cuando no exista ya. Si se prohíbe antes de que el bloque tenga un piso turístico, se puede hacer, pero no puedes pretender que, con dos pisos turísticos ya perfectamente autorizados, decir que no a otro, porque el acuerdo no puede tener efecto retroactivo".
