Turismo
Los hoteleros piden a Interior derogar el registro de viajeros y crear un sistema “más ágil”
La patronal solicita una reunión “urgente” y denuncia “bloqueos operativos, confusión y mayores costes administrativos” para las empresas
Sara LedoSara Ledo
Periodista
Periodista de economía en El Periódico desde 2018. Escribo sobre energía, industria y turismo. A veces también telecos.
Los hoteleros vuelven a la carga con el registro de viajeros. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) denuncia “bloqueos operativos, confusión y mayores costes administrativos” para las empresas a raíz de la implantación del citado registro y reclama una reunión "urgente" con el Ministerio del Interior para agilizar el proceso de recogida de datos o la derogación de la norma.
El registro de viajeros convierte a los hoteles en una suerte de policía turística al tener que recabar datos que van más allá de aquellos incluidos en documentos oficiales (DNI y pasaporte) y volcarlos a una aplicación (ses.hospedajes) en un plazo inferior a 24 horas. No solo afecta a las actividades de hospedaje, sino también a las agencias de alquiler de coches y a intermediarios, como las agencias de viajes y a las plataformas digitales.
La norma que impulsó su creación (real decreto 933/2021) fue aprobada el 26 de octubre de 2021, pero su aplicación se retrasó en hasta cuatro ocasiones para facilitar la adaptación de las empresas, quejosas de tener que recolectar diariamente más de 42 datos por persona. Finalmente, el 2 de diciembre del año pasado entró en funcionamiento, pero entonces el Ministerio del Interior prometió a las compañías que publicaría una orden ministerial para agilizar el proceso.
En concreto, esta orden ministerial debía aclarar que las empresas no tenían la obligación de recolectar esos 42 datos que exige la norma, sino solo 13, apenas dos más de los que se pedían antes de su entrada en vigor, según precisó días más tarde el Gobierno. Sin embargo, las compañías hoteleras se quejan de que más de ocho meses después no hay ni rastro de la orden ministerial.
“Llevamos ya demasiado tiempo esperando que el Ministerio del Interior atienda las peticiones del sector turístico español, que escuche a los representantes europeos y que no se generen problemas que provoquen rechazo y aumenten los procesos administrativos", denuncia el presidente de Cehat, Jorge Marichal, en un comunicado.
La patronal pone en duda la legalidad en la "recogida, custodia y transmisión de los datos" al considerar que "incumple las normativas europeas sobre libre circulación de viajeros y protección de datos" y reclama una reunión con el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska. "Es necesario que el Ministerio del Interior se vuelva a sentar con los representantes sectoriales para elaborar una orden ministerial ajustada a derecho o, por el contrario, derogue el Real Decreto 933/2021, creando un sistema ágil que permita cumplir los objetivos iniciales que se pretendían con la norma”, insiste Marichal.
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
- El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
- El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
- Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes confirmados y fecha de estreno del reality
- Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera