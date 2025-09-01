El Grupo Renault prescinde de Dennis Le Vot como CEO de Dacia

El nuevo CEO del Grupo Renault, François Provost ya ha puesto en marcha la maquinaria de la nueva era de la compañía. Tras sustituir a Luca de Meo y tomar posesión del cargo el pasado 31 de julio, Provost ha presentado hoy la lista del nuevo equipo directivo (el nuevo 'Leadership Team') con el que trabajará. El cambio más sonado tiene nombre propio: Denis Le Vot. El directivo francés abandona su puesto como CEO de la marca Dacia y también deja la compañía. Su lugar lo ocupará Katrin Adt, que llegó a ocupar la vicepresidencia en Mercedes-Benz.

Se da la circunstancia de que Denis Le Vot fue uno de los principales candidatos para reemplazar a Luca de Meo tras su repentina marcha al grupo de moda y lujo Kering. Muchas de las apuestas le colocaban al timón del Grupo Renault, aunque poco a poco fue ganando fuerza la posición de Provost, quien acabó llevándose el gato al agua. Le Vot ha sido el principal impulsor de la nueva era de Dacia, colocando a la marca más allá del estigma del 'low cost'. De la mano de Denis Le Vot han llegado los nuevos Duster y Bigster, dos modelos con los que la marca ha abierto mucho el abanico de la gama en el mercado europeo.

Nueva dirección

Además del cambio de Le Vot por Katrin Adt, el CEO de Renault Group ha buscado perfiles más técnicos. El nuevo 'Leadership Team' está compuesto por 17 miembros, entre los que destaca el español Josep María Recasens, máximo responsable de estrategia del Grupo Renault, CEO de Ampere y presidente de Renault Group en España (además de actual presidente de ANFAC). Fabrice Cambolive asume el nuevo cargo de Chief Growth Officer, que se suma a su función actual como CEO de la marca Renault. Philippe Brunet ha sido nombrado Chief Technology Officer (CTO), cargo que tenía Philippe Krief, que se mantiene como CEO de Alpine. Entre los nombramientos más importantes también hay que situar la incorporación al 'Leadership Team' de Christian Stein, director mundial de comunicación del grupo.

También se incorporan a la máxima estructura directiva del grupo Anthony Plouvier, anteriormente vicepresidente de Estrategia y Transformación de Compras, que pasa a ser Chief Procurement Officer, puesto que ocupaba François Provost. Thierry Charvet amplía su ámbito de responsabilidad para incluir la cadena de suministro a su cargo de responsable industrial y de logística. Claire Fanget, anteriormente responsable de RRHH para la marca Renault, ha sido nombrada Chief People & Organisation Officer, en sustitución de Bruno Laforge, quien deja la compañía, como Le Vot.

François Provost ha señalado que “para afrontar los retos que tenemos por delante, necesitamos una organización que tome decisiones más rápidas, ejecute con mayor inteligencia y permanezca más cerca de nuestros clientes. Los cambios de liderazgo anunciados hoy reúnen a ejecutivos con talento, profundo conocimiento del sector, gran experiencia y, sobre todo, la credibilidad interna necesaria para marcar la diferencia”. En algunos círculos del sector se interpreta que la reorganización apunta a un nuevo estilo en el grupo un poco más alejado de la imagen y el márketing, y más enfocado en la productividad y la eficiencia de costes.