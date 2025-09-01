SMI
El Gobierno prepara otro incremento del salario mínimo: 1.184 euros actuales y nuevas cifras en 2026
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abre el debate sobre una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara a 2026 y mantiene el pulso con el PP por la reducción de jornada a 37,5 horas
Esther ChapaEsther Chapa
Redactora SEO Activos
Periodista especializada en SEO en Activos, vertical económico de El Periódico de España, dentro del Grupo Ibérica.
Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), máster en Periodismo y Nuevos Perfiles Profesionales por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). Cursando actualmente Máster en SEO por BIGSEO.
La trayectoria profesional comienza como becaria en el Departamento de Comunicación en IFEMA, Feria de Madrid, y continúa como redactora en el portal web Estrategias de Inversión.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que convocará “de inmediato” a la comisión de expertos que asesora al Gobierno en materia de Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El objetivo es preparar una nueva subida en 2026, que se sumaría al incremento vigente que fijó la renta mínima en 1.184 euros mensuales en catorce pagas.
En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, la titular de Trabajo subrayó que serán los expertos quienes elaboren las recomendaciones y cálculos, que después trasladará a la mesa de diálogo social con sindicatos y empresarios. “Siempre respeto las tareas que hacen. Lo que deciden los expertos suelo llevarlo a la mesa del diálogo social”, aseguró.
El debate sobre el IRPF del SMI
Preguntada por la posible exención del IRPF en la futura subida del SMI, Díaz defendió que la justicia fiscal “tiene que empezar por arriba y no por abajo”, recordando que se trata de rentas “ínfimas”.
En 2024, Trabajo y Hacienda alcanzaron un acuerdo que permitió que los perceptores del SMI quedaran libres de pagar IRPF gracias a una deducción que se aplicará en la Renta de 2026. Sin embargo, aún está por decidir si esta fórmula se repetirá con la próxima actualización.
Estatuto del Becario y permisos familiares, en la agenda
La ministra también señaló otras prioridades inmediatas: la aprobación del Estatuto del Becario, la regulación de los permisos familiares para mejorar la conciliación y una reforma laboral específica para el sector cultural. Todas ellas forman parte de la hoja de ruta del Gobierno para ampliar derechos laborales y reforzar la protección de colectivos específicos.
La reducción de jornada, bloqueada por el PP
Otro de los grandes debates abiertos es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que Díaz considera “clave” para 12,5 millones de personas trabajadoras. Según explicó, la propuesta avanza en el Congreso con el apoyo de varias formaciones políticas, pero encuentra como “principal escollo” a los 137 diputados del Partido Popular, que, según la vicepresidenta, siguen sin aceptar reunirse para negociar.
“Es muy grave que una formación política que dice que quiere gobernar España no se reúna con una vicepresidenta para hablar de un tema central que afecta a trabajadores, empresas y productividad”, criticó Díaz, que se mostró confiada en que el PP rectifique en septiembre.
La agenda laboral de Yolanda Díaz entra en un otoño decisivo: una posible nueva subida del SMI en 2026, el debate sobre su exención fiscal, el Estatuto del Becario, los permisos familiares y la batalla política por la reducción de jornada. Medidas que marcarán no solo la política económica del Gobierno, sino también el rumbo de la legislatura en un contexto de tensión con la oposición.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
- El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
- El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes confirmados y fecha de estreno del reality
- Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera