Paradójico: el euríbor rompe su racha de caídas en agosto, pero las hipotecas seguirán abaratándose

Euríbor, hipotecas y vivienda: agosto marca la primera subida del año, pero las familias aún respiran gracias a cuotas más bajas.

El euríbor a doce meses, principal referencia para millones de hipotecas en España, ha registrado en agosto su primera subida de 2025. El indicador se ha situado en el 2,114 %, por encima del 2,079 % de julio, rompiendo así la tendencia descendente de los últimos meses. Sin embargo, la noticia no es tan negativa como parece: pese al repunte, las cuotas hipotecarias siguen siendo más baratas que hace un año, cuando el euríbor rondaba el 3,16 %.

Para los hipotecados, esto significa que quienes revisen sus préstamos en las próximas semanas seguirán viendo reducciones en la cuota. Según los cálculos de varias entidades, una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1 % puede abaratarse entre 20 y 90 euros al mes, lo que supone un alivio notable para la economía doméstica.

Hipotecas más baratas, pero un mercado de vivienda tensionado

El escenario hipotecario sigue marcado por una paradoja. Por un lado, el coste de financiación es más bajo que hace un año y ha impulsado la firma de préstamos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) registró en el primer semestre de 2025 más de 243.000 nuevas hipotecas, la cifra más alta desde 2011. El importe medio se situó en torno a 168.000 euros, con un tipo medio del 2,99 %, y el 70 % de los contratos se firmaron a tipo fijo.

Por otro lado, la escasez de vivienda disponible mantiene los precios en niveles muy altos. Organismos como la Asociación Hipotecaria Española (AHE) advierten que, aunque las condiciones financieras sean más ventajosas, el acceso a una vivienda asequible sigue siendo complicado, sobre todo para los jóvenes. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y asociaciones de consumidores como ASUFIN reclaman medidas estructurales que acompañen la mejora coyuntural de los tipos para evitar que la bajada del euríbor se convierta en un espejismo.

Se mantendrá en torno al 2 %

Las previsiones de bancos y analistas coinciden en que el euríbor se mantendrá en torno al 2 % durante lo que queda de 2025. Entidades como Bankinter estiman incluso que no volverá a superar el 2,2 % hasta 2026, lo que daría cierto margen de estabilidad a las familias endeudadas.

En este contexto, quienes tengan hipotecas variables seguirán viendo alivio en sus cuotas, aunque el margen de ahorro será menor a medida que la comparación interanual se reduzca. El verdadero reto estará en el mercado inmobiliario: si la oferta de vivienda no aumenta, el descenso de los tipos solo seguirá alimentando la demanda y, con ella, la presión sobre los precios.

El repunte del euríbor en agosto recuerda que la calma nunca es definitiva en los mercados financieros. Aun así, el alivio para los hipotecados es real y se mantendrá, al menos, a corto plazo. Las familias ganan oxígeno en sus cuotas, pero el acceso a la vivienda continúa siendo la gran asignatura pendiente en España.