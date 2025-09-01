Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TURISMO

España registra récord de turistas hasta julio, 55,5 millones, y su gasto está en máximos

Los principales países emisores en los siete primeros meses del presente año fueron Reino Unido, Francia y Alemania

Archivo - Numerosas personas se bañan y toman el sol en la playa de Poniente

Archivo - Numerosas personas se bañan y toman el sol en la playa de Poniente / Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

España volvió a batir un récord de llegada de turistas, con 55,5 millones de entradas hasta julio (4,1 % más), que gastaron 76.074 millones (también en máximos históricos), lo que supone un aumento del 7,2 %, según ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los principales países emisores en los siete primeros meses del presente año fueron Reino Unido (con cerca de 11,0 millones y un aumento del 4,3 %), Francia (con más de 7,1 millones y un incremento del 1,7 %) y Alemania (con más de 6,9 millones, un 1,6 % más). Por su parte, el gasto medio por turista fue de 1.493 euros, el 4,4 % más; y el diario creció un 6,9 %, hasta los 210 euros.

(Habrá ampliación)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  2. El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
  3. Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
  4. El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
  5. El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
  6. Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes confirmados y fecha de estreno del reality
  7. Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
  8. Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus

El 17% de los españoles comienza sus vacaciones en el mes de septiembre

El 17% de los españoles comienza sus vacaciones en el mes de septiembre

El Ibex 35 inaugura septiembre al alza: sube un 0,14% en la apertura y busca de nuevo los 15.000 puntos

El Ibex 35 inaugura septiembre al alza: sube un 0,14% en la apertura y busca de nuevo los 15.000 puntos

Feijóo reúne hoy a la cúpula del PP para rearmarse en su oposición al Gobierno

Feijóo reúne hoy a la cúpula del PP para rearmarse en su oposición al Gobierno

Andreu Dotti, creador de Innovamat: "Llevan toda la vida enseñándonos matemáticas mal"

Andreu Dotti, creador de Innovamat: "Llevan toda la vida enseñándonos matemáticas mal"

España registra récord de turistas hasta julio, 55,5 millones, y su gasto está en máximos

España registra récord de turistas hasta julio, 55,5 millones, y su gasto está en máximos

Sánchez abre hoy el curso político en una reunión ministerial sobre cambio climático

Sánchez abre hoy el curso político en una reunión ministerial sobre cambio climático

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Francisco Castaño: "En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón"

Francisco Castaño: "En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón"