TURISMO
España registra récord de turistas hasta julio, 55,5 millones, y su gasto está en máximos
Los principales países emisores en los siete primeros meses del presente año fueron Reino Unido, Francia y Alemania
EFE
Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
España volvió a batir un récord de llegada de turistas, con 55,5 millones de entradas hasta julio (4,1 % más), que gastaron 76.074 millones (también en máximos históricos), lo que supone un aumento del 7,2 %, según ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los principales países emisores en los siete primeros meses del presente año fueron Reino Unido (con cerca de 11,0 millones y un aumento del 4,3 %), Francia (con más de 7,1 millones y un incremento del 1,7 %) y Alemania (con más de 6,9 millones, un 1,6 % más). Por su parte, el gasto medio por turista fue de 1.493 euros, el 4,4 % más; y el diario creció un 6,9 %, hasta los 210 euros.
(Habrá ampliación)
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
- El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
- El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
- Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes confirmados y fecha de estreno del reality
- Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
- Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus