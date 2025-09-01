­Barcelona, la ciudad más cara de España para aparcar un coche híbrido o eléctrico

Tener un coche híbrido (con la etiqueta ECO de la DGT) o eléctrico puro (con la etiqueta CERO) puede suponer un cierto ahorro a la hora de aparcar en la calle en las zonas de estacionamiento regulado; frente a aquellos usuarios que disponen de un coche de combustión sin electrificación alguna.

No obstante, no todas las ciudades son igual de ventajosas a la hora de aparcar un coche electrificado e ir a pagar al parquímetro. De hecho, dejar el coche en estos lugares, que suelen estar ‘pintados de azul, verde o naranja’ dependerá mucho de la localidad en la que aparcamos.

En este sentido, Barcelona se erige como una de las ciudades más caras para aparcar en la calle un vehículo con los distintivos ECO o CERO, frente a Madrid, que es una de las más baratas. Así se desprende de un estudio realizado por Bipi, compañía de suscripción de vehículos del Grupo Renault, en el que se ha analizado el precio del estacionamiento regulado de las 20 ciudades con mayor población de España.

Barcelona: más de dos euros cada hora

Comenzando por las ciudades en las que el aparcamiento en la calle en zona de estacionamiento regulado es el más caro para los vehículos electrificados, Barcelona encabeza esta clasificación con 2,25 euros de precio por aparcar una hora en la calle para un vehículo ECO.

La segunda posición es para Vitoria, con 2,15 euros y la tercera para Palma de Mallorca con 1,45 euros. Además, dos de estas ciudades (Vitoria y Palma de Mallorca) no presentan reducción de precio para los vehículos de cero emisiones, lo que las convierte en las ciudades menos ventajosas para los coches eléctricos. Barcelona, en este sentido sí aplica una reducción, si bien sigue siendo también de las ciudades más caras para aparcar un eléctrico en la calle.

Madrid: solo 30 céntimos cada hora

En relación con las ciudades donde el aparcamiento de los coches ecológicos es más barato sobresale en primer lugar Hospitalet de Llobregat, ya que en su última ordenanza de 2025 exime del pago por el estacionamiento regulado a todos aquellos vehículos con la etiqueta ECO y la etiqueta CERO.

Junto a Hospitalet, Madrid se sitúa como una de las ciudades donde es más barato aparcar un coche electrificado, puesto que los usuarios de los vehículos con distintivo ECO pagan 0,30 euros por aparcar una hora en la zona azul; mientras que aquellos usuarios con vehículos con etiqueta CERO pueden aparcar gratis sin limitación alguna de tiempo.

Por último, la tercera ciudad donde aparcar un vehículo ECO es más barata sería Las Palmas de Gran Canaria, ya que aquí los usuarios de híbridos sí pagan 0,65 euros la hora, mientras que los usuarios de eléctricos puros tienen el estacionamiento gratuito.

Por tanto, si un usuario paga alrededor de 2,25 euros por aparcar un vehículo ECO en Barcelona, frente a uno de Madrid, que pagaría 0,30 euros, estaríamos hablando que aparcar en Barcelona un coche híbrido es hasta un 650% más caro frente al aparcamiento en Madrid.

En cuanto a una persona que quiera aparcar en Vitoria también estaría pagando un 616% más que en ciudades como Madrid. En cuanto a Palma de Mallorca estaríamos hablando de un incremento por el aparcamiento de 383%.