El Banco de España confirma que el euríbor subió hasta el 2,114% en agosto, pero los expertos descartan un encarecimiento de las hipotecas

El Banco de España ha confirmado que el euríbor, el índice de referencia para las hipotecas variables en España, subió en agosto hasta el 2,114% y rompió la racha alcista de seis meses consecutivos a la baja. Sin embargo, los expertos descartan que las hipotecas se encarezcan en los próximos meses. Para el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombellin, este ascenso no debe interpretarse como un "cambio de tendencia", sino como "una oscilación mínima dentro del comportamiento normal del índice de referencia". La situación de inestabilidad política y económica que se está produciendo actualmente tanto en Europa como en el resto del mundo son los factores que están detrás de esta incremento del indicador, pero desde el sector financiero consideran que este movimiento es puntual y no debería generar alarma entre los hipotecados. Las previsiones de otros organismos como el Departamento de Análisis de Bankinter, FUNCAS o CaixaBank Research vaticinan que este indicador se mantenga relativamente estancado o tienda muy ligeramente a la baja.

Así, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más euríbor y deba revisar su tipo de interés con el nivel de agosto, registrará un descenso en su cuota de 88,8 euros al mes. Esto equivale a una reducción de 1.065 euros al año. Este cálculo, realizado por la agencia Europa Press, implica el máximo nivel de descenso para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión, al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

Siguiendo los datos diarios del euríbor durante todo el mes de agosto, se observan un comportamiento "muy similar" al de los meses anteriores, sin muchas variaciones desde el pasado mes de junio. "Esto refuerza la idea de que la subida de agosto sigue formando parte de una tendencia de estabilidad del euríbor, una oscilación mínima dentro de la normalidad", comenta Simone Colombelli, de iAhorro. "Es cierto que esperábamos que el dato de agosto estuviera solo unas milésimas por encima o por debajo del valor de julio, pero estamos en un contexto económico muy inusual, así que, que la subida sea de unas décimas tampoco sorprende demasiado", matiza Colombelli.

Por su parte, el responsable de hipotecas de Rastreator, Sergio Carbajal, también indica que la de agosto es una "ligera subida" y que no se ha producido "demasiada variación" entre agosto y julio, cuando el euríbor ya registró una "caída importante" respecto al año anterior. Con la vista puesta en los últimos meses del año, Carbajal cree que el Euríbor se mantendrá en estos niveles, sin grandes variaciones, y terminará 2025 en el entorno del 2%, una opinión que también comparten desde el comparador de hipotecas HelpMyCash.com.

Por último, el comparador Kelisto también consideran que la subida del euríbor en agosto se debe al cambio de expectativas con respecto a los tipos de interés: "Los inversores han asumido que los tipos de interés en la eurozona se mantendrán estables durante más tiempo del previsto". "Los últimos datos de actividad económica, como el PMI compuesto de la eurozona (que alcanzó en agosto su mayor nivel en 15 meses), apuntan a un leve repunte del crecimiento, lo que reduce la urgencia del Banco Central Europeo (BCE) por aplicar más recortes en el corto plazo. Ese sentimiento de mayor crecimiento y menos prisa se traslada directamente al Euríbor, que descuenta un entorno de dinero algo más caro en el mercado interbancario", exponen desde este comparador, que prevé que el Euríbor termine 2025 entre el 1,9% y el 2%, "aunque la excepcional incertidumbre podría hacer variar esta cifra en los próximos meses".

Otros indicadores

El Banco de España también ha publicado que el míbor, el tipo interbancario a un año que servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000, cerró también agosto en el 2,114%. En cuanto a los nuevos tipos de interés oficiales que ahora se publican, el euríbor a una semana se situó en el 1,895%, a un mes en 1,890%, a tres meses en 2,021% y a seis meses en 2,084%.

Respecto al tipo de interés a corto plazo del dinero (euroSTR), definido como el valor que tenga el último día hábil del mes a efectos de Target el tipo de interés medio compuesto a distintos plazos (una semana, un mes, tres meses, seis meses y 12 meses) que es elaborado y difundido por el Banco Central Europeo (BCE), el tipo de interés de referencia basado en el euroSTR a una semana se situó en 1,926%, a un mes en 1,926%, a tres meses en 1,963%, a seis meses en 2,164% y a un año en 2,682%.