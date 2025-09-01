Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pensiones

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria"

El experto recomienda planificar cuidadosamente la fecha para evitar reducciones significativas en la pensión mensual

Alfonso Munoz, funcionario Seguridad Social.

Alfonso Munoz, funcionario Seguridad Social. / YOUTUBE

Alba Aguilera

Alfonso Muñoz, funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ha lanzado una advertencia que ha generado gran interés: "Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria". Según Muñoz, adelantar la jubilación en ese margen puede resultar perjudicial para los futuros pensionistas.

El experto explica que los coeficientes reductores aplicados durante los primeros meses de jubilación anticipada son más elevados, lo que significa una reducción significativa en la pensión mensual. Por ello, recomienda solicitar la jubilación aproximadamente un año y nueve meses antes de la edad ordinaria para minimizar estas penalizaciones.

Además, Muñoz sugiere que el mes de diciembre es el más favorable para iniciar el proceso de jubilación anticipada. Esto se debe a que todas las pensiones cuyos hechos causantes ocurran antes de que termine el año se revalorizarán al año siguiente conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC), lo que puede incrementar el importe de la pensión.

Una pareja de jubilados.

Una pareja de jubilados. / FEED

Ejemplo práctico

Para ilustrar su punto, el funcionario ofrece un ejemplo: si una persona se jubila el 31 de diciembre, a partir del día siguiente su pensión se ajustará al IPC del año siguiente, lo que podría resultar en un importe superior al que se habría recibido si se hubiese jubilado meses antes.

Muñoz también destaca la importancia de conocer los requisitos para solicitar la jubilación anticipada voluntaria. Es necesario haber cotizado un mínimo de 35 años, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos en los últimos 15 años previos a la solicitud. Además, la edad mínima para solicitarla varía según los años cotizados:

  • Con al menos 38 años y 3 meses cotizados, se puede solicitar a los 63 años.
  • Con 35 años cotizados, a los 64 años y 8 meses.

El funcionario aborda igualmente la jubilación anticipada involuntaria, que puede solicitarse cuando el trabajador se ve obligado a dejar su puesto por causas ajenas a su voluntad. En este caso, las penalizaciones son menores, pero aún así es importante considerar las implicaciones económicas a largo plazo.

Muñoz concluye subrayando que la decisión de adelantar la jubilación debe tomarse con cautela y tras una evaluación detallada de la situación personal y laboral de cada individuo. Recomienda consultar con un experto en seguridad social para obtener asesoramiento personalizado antes de tomar esta decisión.

En resumen, aunque la jubilación anticipada puede parecer una opción atractiva para quienes desean retirarse antes de lo establecido, es fundamental entender las implicaciones económicas y legales de esta decisión. La información proporcionada por Alfonso Muñoz ofrece una guía valiosa para aquellos que estén considerando esta posibilidad.

