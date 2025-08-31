Los visados de vivienda subieron un 42,3 % en el primer semestre en Baleares

El Govern balear ha destacado este domingo que el número de viviendas visadas en el primer semestre ascendió a 2.161, un 42,3% más que en 2024 y la cifra más alta desde 2008, según recoge en su informe 'Momento Económico de las Illes Balears' con datos del Colegio de arquitectos.

El Ejecutivo autonómico ha señalado que solo en Mallorca se contabilizaron 1.573 visados, un volumen superior al conjunto registrado en 2023 y 2024 en todas las islas, lo que a su juicio anticipa un fuerte impulso de la construcción y refuerza la tendencia positiva de la actividad económica.

En el mismo informe, se resalta también que el PIB balear creció un 3,4% en el primer trimestre, por encima de la previsión inicial del 2,7%, con Mallorca y las Pitiusas (Ibiza y Formentera) a la cabeza, al tiempo que el turismo mantuvo su papel de motor económico con 8.744 millones de euros de gasto de enero a junio, un 6,1% más que el año pasado.

Según el Ejecutivo, este dinamismo se refleja igualmente en el sector servicios, que ha sido el que más ha crecido de España, así como en el tráfico aéreo, que hasta julio alcanzó los 13,6 millones de pasajeros, y en la producción industrial, que subió un 5,4% interanual, por encima de la media nacional del 4,9%.

En la misma línea, ha destacado que la afiliación a la Seguridad Social aumentó en julio un 2,6% interanual hasta las 655.966 personas, impulsada por los servicios y la construcción, aunque ha advertido de que la inflación regional se situó en el 3,5%, ocho décimas por encima de la media española.