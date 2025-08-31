A ver quién es el próximo conductor enloquecido

Un momento de la fiesta mayor de Jorquera (Albacete). / Martí Saballs

El pasado 14 de agosto, a la altura de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, en la AP7, destino Barcelona, estaba adelantando un camión por el carril izquierdo cuando por detrás, a más de 160 kilómetros por hora, un coche empezó a hacerme luces instándome a que me pusiera en el carril central cuando antes. El vehículo, de matrícula francesa, siguió a ese ritmo, frenando y acelerando hasta que lo perdí de vista, en medio de la densidad de la antigua autopista de peaje. Al cabo de un centenar de kilómetros, cerca de Sant Sadurní d’Anoia, me encontré con un aparatoso accidente que generó largas retenciones. Desconozco si el afectado o causante fue el imprudente y peligroso conductor anterior.

Abro paréntesis. Hay que empezar a tomar medidas serias contra el número altísimo de vehículos extranjeros que se saltan a la torera los límites de velocidad cuando conducen por las carreteras españolas. Franceses y neerlandeses lideran sus ansias por correr junto a los camiones matriculados en el este de Europa que adelantan a otros de su especie en los momentos más inadecuados. La Dirección General de Tráfico (DGT) podría forrarse multando. Por comparar, el año pasado me cargaron 140 euros por ir a 55 kilómetros de hora en una vía donde debía ir a 50 en Francia. Cierro paréntesis.

En este agosto que ya termina seguro que usted, querido/a lector/a, ha pasado por algún momento de riesgo, mayor o menor, que ha superado felizmente. En épocas de viajes, hasta el recorrido más corto y reconocido puede generar situaciones de peligro. Puede haber sido incluso en el entorno familiar o practicando algún deporte. Un vecino se rompió tres costillas de la manera más tonta con el manillar de la bicicleta después de un traspié. Otro corrió más de la cuenta y le ha salido una fascitis plantar de la que no se recuperará en un tiempo.

Las tragedias como los incendios del noroeste de España o los que sufrieron Tarifa y Zahara de los Atunes (Cádiz), Extremadura y otros afectan no solo a los viajeros, sino, lo más grave, siegan y destrozan familias junto a sus viviendas y terrenos. Como el chalado que me adelantó por el autopista, los causantes de los incendios deberían pagar su fechoría por los siglos de los siglos.

No podemos predecir qué va a ocurrir, ni cuándo ni cómo, pero sí sabemos que siempre acabará ocurriendo algo. En bastantes casos, de manera aleatoria -random, dicen ahora, que parece que en inglés suena mejor para algunos-, en otros porque la historia se repite.

Siempre habrá un imbécil conduciendo que pondrá en peligro la seguridad vial. Siempre existirá un delincuente que lance una colilla a un bosque, por descuido o voluntariamente. Siempre -no hay que dar margen a la improvisación- hay que estimar cómo puede cambiar el oleaje antes de aventurarse a salir al mar. Y así podríamos seguir con cientos de tópicos más.

Cerramos el tercer verano después de superar la pandemia y las consecuencias inmediatas de la invasión rusa de Ucrania del 24 de febrero de 2022, que nos tuvo en vilo durante unos meses por razones geopolíticas y económicas (el regreso de la inflación). Avistamos un mundo más complejo donde la información fluía cada segundo y los analistos de turno empezaron a usar constantemente el sustantivo incertidumbre. También, entre los oráculos y profetas del apocalipsis, seguimos evocando la expresión latina carpe diem. Había que aprovechar el presente, porque nunca sabemos qué conductor nos pondrá en riesgo mientras conducimos.

Los españoles han vuelto a viajar por tercer año consecutivo como nunca, y nuestras costas y ciudades más turísticas se han llenado de turistas. Atestiguo la dificultad de encontrar aparcamiento en Cádiz y las colas por ver engalanadas las calles del barrio de Gràcia de Barcelona durante sus fiestas. Solo la autovía A32, que une Bailén con la provincia de Albacete, paralizada a medio camino, ve pasar un coche de vez en cuando.

Los datos macroeconómicos siguen dando alegrías en un país que sigue -y seguirá- sin Presupuestos Generales. Si mañana el Gobierno central dejara de existir, ¿ocurriría algo?, me han preguntado. A veces da la impresión de que la inercia es suficiente para mantener este ritmo en el paraíso mundial del turismo y sus servicios.

Las bolsas siguen marcando récords, Trump y Putin juegan al póker con los ucranianos, los gazatís son asesinados y en las tertulias veraniegas se habla de cómo la inteligencia artificial afectará a los empleos. Empieza otra temporada. A ver qué conductor enloquecido nos sorprende.