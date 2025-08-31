València cierra un verano mejor que el de 2024 ya recuperada de la dana

“El verano de 2025 ha sido mejor en la Comunitat Valenciana que el de 2024. Se han cumplido los pronósticos del sector”. Esa es la visión que transmite la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes, quien señala que las plazas llenas en sus establecimientos han rondado el “88-90%” de ocupación, siendo agosto “un mes muy bueno”.

En este momento, que dejará cifras históricas en la facturación -no en la rentabilidad- de los hoteles valencianos debido a las altas tarifas del sector, ha tenido un papel crucial el turista internacional, que ha elevado los registros “en dos puntos más” que el año pasado, mientras que el viajero doméstico “se ha mantenido o, si ha bajado, lo ha hecho ligeramente”. Además, Montes destaca cómo en agosto “el sector da por superada ya la crisis de la dana en València”, ya que los registros -que durante el arranque del año caían respecto a 2024, mientras en el resto de la autonomía crecían- ya están al alza.

Menos positiva es la visión de la restauración. El máximo dirigente autonómico del sector, Manuel Espinar, asegura que el gasto en sus negocios “ha sufrido un estancamiento”. En este sentido, afirma que la salida de españoles hacia el extranjero “ha sido muy importante”, lo que “resta ocasiones de consumo en la restauración”. Una realidad que no ha sido compensada por la mejora que sí ha vivido el viajero internacional. Del mismo modo, las “altas temperaturas no han ayudado tampoco al consumo en las terrazas”, concluye.