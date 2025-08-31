El edificio del antiguo El Corte Inglés de Portal de l’Àngel cumple un año cerrado pendiente de la licencia de obras

Nada ha cambiado, aparentemente, desde el 31 de agosto de 2024, cuando El Corte Inglés de Portal de l'Àngel subió y bajó su persiana por última vez. Los cinco escaparates que vestían esta importante avenida comercial de Barcelona, así como la icónica entrada en semicírculo y el flanco que da a la calle de Santa Anna, permanecen fortificados tras sendos tablones del icónico color verde de los grandes almacenes que durante algo más de un cuarto de siglo han ocupado el emblemático edificio Can Jorba. El proyecto de rehabilitación está en estos momentos pendiente de obtener la licencia municipal en trámite, y se estima que los nuevos locales comerciales no estarán listos antes de final de 2026.

Ningún cartel da todavía pistas de lo que ocurrirá dentro. Desde el principio, Redevco Iberian Ventures –propietaria del inmueble desde 2022–, anunció que su intención era mantener la actividad comercial en las plantas inferiores y reformar el lugar para hacer oficinas en las superiores. El Ayuntamiento de Barcelona confirma a EL PERIÓDICO que consta como solicitada un permiso de obras actualmente en trámite.

En concreto, la licencia es "para la rehabilitación del edificio dejando oficinas de la planta 2ª a 6ª y destinando las plantas sótano, baja y primera a locales comerciales", informan fuentes del distrito de Ciutat Vella. El proceso de la tramitación es largo y minucioso al tratarse de una obra importante, que es analizada al detalle para ajustar cada aspecto a los requisitos técnicos y normativos vigentes, añaden.

En estos momentos, la resurrección del edificio cerrado hace justo un año se considera una pieza clave en la nueva etapa del Portal de l'Àngel, que está viviendo una ola de relevos comerciales, como avanzó este medio. La asociación de comerciantes Barna Centre destaca la creciente diversidad comercial y la reactivación pospandemia, pero aprecia en el proyecto Jorba Barcelona la culminación de una mejora de la oferta.

Entrada del antiguo El Corte Inglés en Portal de l'Àngel, el pasado viernes. / Ferran Nadeu / EPC

Las partes implicadas en la operación son la propia Redevco Iberian Ventures (una alianza empresarial entre las filiales españolas de la inmobiliaria londinense Redevco y la gestora de inversiones estadounidense Ares Management Corporation, sellada en 2015 precisamente para invertir en activos inmobiliarios dedicados al comercio) y las firmas de servicios inmobiliarios Cushman & Wakefield, y JLL.

Estas dos últimas son las encargadas de la comercialización. El plan se basa en distribuir el espacio comercial en tres locales que abarcarían cada uno las tres plantas mencionadas (2.000 metros cuadrados cada uno en total). Tras meses negociando con diversos interesados, recientemente el socio responsable de Retail de Cushman & Wakefield, Domènec Casellas, detallaba a este diario que dos ya estaban firmados, aunque no se podía anunciar sus nombres, mientras que el tercero estaba en fase de negociación.

Oficinas en el corazón de la ciudad

El calendario previsto --que detalló el año pasado ‘Modaes’-- contemplaba obtener la licencia de obra mayor este año, para poder entregar los locales comerciales reformados en 2026 y que pudieran abrir sus puertas a finales del año que viene. Cushman & Wakefield también trabaja con dichas previsiones de cara a los nuevos operadores, confirman.

Menos se sabe de la parte de oficinas. Una vez quedó descartada la opción de construir viviendas de lujo, se optó por destinar las plantas superiores a oficinas de nueva generación, con criterios de máxima eficiencia energética. El edificio sigue así el patrón que vivió el otro El Corte Inglés desaparecido, en Francesc Macià, resurgido ahora con el mix de comercio y oficinas. En este caso, ocuparán un eje estratégico, al ser una de las dos calles comerciales más caras de Barcelona, junto al paseo de Gràcia.

Lo cierto es que el mercado de oficinas todavía no ha recuperado el dinamismo previo a la pandemia, por el efecto que tuvo el teletrabajo y la paralización de muchos proyectos a la espera de ver cómo evolucionaba esta tendencia laboral y cómo afectaba a la organización de las empresas. Pero según recientes datos de JLL, en la primera mitad de 2025 se han contratado más de 150.000 metros cuadrados de oficinas en Barcelona, por debajo de 2025, pero con un segundo trimestre al alza y buenas previsiones para lo que queda de año. Aunque a la cabeza figura el 22@, que recupera el pulso, precisamente el centro de Barcelona es el segundo foco con más contrataciones (un 24% de la demanda) hasta junio.