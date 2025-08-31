Balance del verano
Menos días de vacaciones y precios más altos: el turismo acusa menos gasto en Andalucía
La región recibió en julio 2,1 millones de viajeros, un 5,4% más que el año anterior
Victoria Flores
Por las calles andaluzas este verano se ha escuchado todo tipo de acentos e idiomas. Los datos demuestran que solo en el mes de julio, la comunidad autónoma recibió 2,1 millones de viajeros, un 5,4% más que el año anterior. Sin embargo, el Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, Javier de Frutos, lamenta que ha habido "un gasto más contenido, en la línea del conjunto de España", especialmente entre turistas nacionales.
De Frutos sostiene que parte de este descenso se debe a la inflación. Así, apunta a que, aunque ahora según el INE, "se observa una tendencia de igualación de precios en relación al IPC general", la inflación de la restauración está por encima de la general. "También hay que tener en cuenta que electricidad y carburantes han subido con respecto al año anterior y ello influye mucho en las cuentas de la hostelería, además del precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que han subido en un año un 2,8%", insiste.
A la subida de precios, desde Hostelería de Andalucía aseguran que este descenso del gasto también responde a una desestacionalización que, aunque provoca "el incremento de la actividad turística en otras épocas del año", también reduce "días de vacaciones al verano". Por ello pide fomentar las labores de "promoción y planificación" y exige que "la principal actividad económica y generadora de empleo de la comunidad autónoma no se vea afectada por imposiciones adicionales".
